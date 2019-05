Zwartepietendiscussie leidt in mei al tot tweespalt in de Haagse coalitie

Een initiatief van collegepartij GroenLinks in de Haagse gemeenteraad om het begrip tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet te vergroten, heeft dinsdag tot gesteggel in de coalitie geleid. Op voorspraak van de partij wilde de raadscommissie Samenleving een werkbespreking over de kleur van de pieten houden. Maar op de sprekerslijst, stonden alleen tegenstanders van Zwarte Piet. Coalitiegenoot Hart voor Den Haag/Groep de Mos weigerde de vergadering daarom bij te wonen. Op het laatste moment werd de werkbespreking afgeblazen.

Vermoedelijk staat het hoofd van Sinterklaas totaal nog niet naar de intocht op Scheveningen. Maar een half jaar voordat de goedheiligman weer voet op Nederlandse bodem zet, wilde de Haagse gemeenteraad alvast een voorschot op de zwartepietendiscussie nemen.

Woensdagochtend zou de raad een werkbespreking over de kwestie houden. Een werkbespreking is een vergadering waarin geen politiek debat plaatsvindt maar waarin de raad zichzelf laat informeren door allerlei betrokkenen. Dat wilde de raad al een paar maanden voordat het kinderfeest losbarst doen, in de hoop dat op 5 december de scherpe randjes van het debat af zijn. Maar dinsdag ontstond gesteggel in het college. Reden was de sprekerslijst. Hier stonden alleen tegenstanders van Zwarte Piet op en geen verdedigers van de traditie.



Kick Out Zwarte Piet

Onder andere Jeffrey Afriyie van Kick Out Zwarte Piet, Miguel Heilbron, de oprichter van The Black Archives en adviseur Scholen en Maatschappelijke Organisaties en Gerbrig Klos van Amnesty International Nederland zouden naar Den Haag komen. Tijdens de werkbespreking was het de bedoeling dat er presentaties zouden worden gehouden over 'de beleving van sinterklaastijd van kinderen met én zonder migratieachtergrond' en 'Zwarte Piet in de context van kinderrechten'.

GroenLinks was samen met oppositiepartijen NIDA en de Haagse Stadspartij de initiatiefnemer van deze vergadering. 'Tijdens de afgelopen sinterklaasintocht waren er vooral zwarte pieten te zien en nauwelijks roetveegpieten', legde GroenLinks-raadslid Serpil Ates uit. 'De intocht was dus alles behalve inclusief. Met de werkbespreking wilden we het gesprek aan gaan zodat we ervoor kunnen zorgen dat elke groep zich vertegenwoordigd voelt.'



Geen objectiviteit

Maar Hart voor Den Haag/Groep de Mos was direct duidelijk. De partij weigerde vanwege de eenzijdig samengestelde sprekerslijst naar de vergadering te komen. 'Van objectiviteit is geen sprake', zei fractievoorzitter Arjen Dubbelaar. 'We gaan niet bij deze vergadering zitten want we hebben wel wat beters te doen.' Ook fractievoorzitter Frans de Graaf van coalitiegenoot VVD zag weinig nut in de werkbespreking en wilde alleen 'fatsoenshalve' komen.

Eind van de dinsdagmiddag heeft de griffie van de gemeente de werkbespreking afgeblazen omdat Amnesty International en mensenrechten-juriste Marjolein Kuijers hebben afgezegd. 'Dat betekent dat het programma nu slechts zou bestaan uit een blok, terwijl de commissie oorspronkelijk diverse perspectieven voor ogen had', schrijft de griffie aan de gemeenteraad.



GroenLinks teleurgesteld

Ates vindt het jammer dat de werkbespreking niet doorgaat. 'En zoals het er nu naar uitziet, komt er geen nieuwe datum', reageerde ze. Overigens stelde het GroenLinks-raadslid dat zij het ook betreurde dat er alleen tegenstanders van Zwarte Piet op de sprekerslijst stonden. 'Dat vinden wij jammer. Graag hadden we een ander geluid gehad maar de mensen die dit geluid vertolken en die wij hebben uitgenodigd, wilden niet komen.' Volgens Ates hebben alle partijen de mogelijkheid gehad om sprekers aan te dragen. 'Maar daar hebben deze partijen geen gebruik van gemaakt. Dat is jammer.'

VVD'er De Graaf ontkende dat hij in het voortraject actief is betrokken bij de organisatie. De Graaf: 'Een aantal linkse partijen had het programma opgezet'.



Gedicht

Groep de Mos-raadslid Damien Zeller waagde zich dinsdag op Twitter aan een gedicht. 'In mei een werkbespreking over zwarte Piet? Ik dacht het niet! Morgen afwezig, want in de wijken bezig! Wij vinden deze discussie nogal sneu, daarom zijn we hem meer dan beu.'