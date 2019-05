'We hadden een geromantiseerd beeld van het leven als foodtruckeigenaar'

Nu de zomer is aan gebroken schieten ze weer als paddenstoelen uit de grond: Foodtrucks. Op iedere braderie of festival staat wel een geinig aangeklede wagen waaruit eten wordt geserveerd. Zelfs op bruiloften zijn ze helemaal hip en happening. Wat moet je in huis hebben om een geslaagd seizoen als foodtruckondernemer te draaien? Drie foodtruckeigenaren vertellen hun verhaal.

Ruud Zee met foodtruck Bikbike: 'Het leukste vind ik om dingen te maken en lekker te fröbelen'



Ruud Zee werkte zeven jaar als projectmanager en was heel ongelukkig. 'Ik zat tegen een burn-out aan. Ik heb mijn baan opgezegd en ben naar Indonesië gegaan, daar heb ik twee maanden van de straat gegeten. Toen wist ik, dit wil ook.' In 2015 bouwde de Hagenaar een bakfiets om tot foodtruck.

'Mijn eerste opdracht was bij een basisschool. Het moest vegetarisch en makkelijk zijn. Zo kwam ik op de Mexicaanse tosti, de quesadilla. Dat vonden de kinderen heerlijk.'

Tegenslag

Toen Ruud met zijn bakfiets voor het eerst op een festival stond verliep de verkoop moeizaam. 'Het eten dat ik kookte was te ingewikkeld, zoete aardappel met gamba of vlees. Het liep totaal niet. Toen heb ik gekozen voor die quesadillas die ik eerder had gemaakt. En dat sloeg wel aan.'

Trots vervolgt hij, 'Ik maak alles zelf'. Toch is het eten iets vernederlandst door de Hagenaar. Als Mexicanen aan de kraam komen vinden ze het wel lekker, maar niet pittig genoeg', lacht Ruud.

Kritiek

Hij staat weinig in zijn eigen woonplaats. Er zijn te veel foodfestivals in Den Haag. Ik kom graag in kleinere gemeentes, daar is het nog echt een feest en heerst het dorpsgevoel, dat merk je.

Het wagenpark van Ruud is gegroeid, hij heeft nu een bakfiets, een Piaggio driewieler en een bus. 'Een foodtruck is niet alleen een karretje, er komt veel meer bij kijken. Van maart tot oktober werk ik zeven dagen in de week. Je moet je blijven door ontwikkelen. Het leukste vind ik om dingen te maken en lekker te fröbelen.'

Romy de Lizer met foodtruck Jet van het loket: 'We hadden een geromantiseerd beeld van het leven als foodtruckeigenaar'



Ook bij Romy de Lizer en haar partner Simone Verouden begon de foodtruckcarrière uit onvrede met het oude beroep. Ze werkten beide in de zorg en besloten hun hart te volgen. We hadden een geromantiseerd beeld van het leven als foodtruckeigenaar: heerlijk koken, lekker geen baas, elk weekend andere mensen zien en leuke muziek horen. Tot je op een festival staat waar de muziek niet je smaak is en iemand vals aan het zingen is', vertelt De Lizer.

Van hun spaargeld voor de droomreis naar Indonesië kochten ze een caravan die ze verbouwden tot foodtruck. 'We hebben onderzoek gedaan op festivals en ontdekten dat er nog niets met eieren was. Dus we begonnen met scrambled eggs. Maar ja, mensen komen toch voor iets bijzonders en wie heeft er nou zin in scrambled eggs op een foodfestival? Dus we zijn recepten gaan bedenken en uitproberen voor omelet. Daar kwamen de omeletrolletjes uit voortrollen', legt de Haagse uit.

Risicofactor

De twee staan met hun foodtruck niet alleen op festivals maar cateren ook. 'Mensen hebben geen idee, hoeveel het kost. We krijgen weleens een aanvraag om voor 300 man te cateren en dan willen ze 400 euro betalen.'

'Bij festivals is het meer gokken en zijn de inkomsten weersafhankelijk. 'Je doet je inkopen en het kan voorkomen dat je met 45 kilo kip van huis gaat en met 40 kilo terugkomt.'

Knallen

'Je maakt lange dagen, het is fysiek zwaar werk en toch, het is de moeite waard', concludeert Romy. 'Je bent buiten en dan die rush dat je staat te knallen in een hok van één bij vier meter. Het is zo gaaf. Je komt op plekken waar je blije gezichten ziet, daar word ik gelukkig van.'

Inmiddels is er een tweede wagen en zijn er veel cateringopdrachten. 'Het doel is dat we het in de zomer verdienen en in de winter niet hoeven werken. De boekhouder is tevreden.'

Lemar Bavelaar met foodtruck Pizza Amici: 'Pizza, is onze passie'



Lemar Bavelaar is samen met zijn broer en neef nog relatief nieuw in Foodtruckland. Een jaar geleden begonnen de drie mannen met hun eerste truck, een verbouwde post-bestelwagen. Marktonderzoek naar een product was niet nodig want één ding stond als een paal boven water. Ze wilden pizza's gaan bakken en verkopen. 'We wilden 100 procent pizza, dat is onze passie'.

De drie Hagenaars gingen in de leer bij een pizzabakker uit Sardinië. 'We moesten tot in details leren hoe je een goede pizza bakt. We maken nu alles zelf, het deeg, de saus en het wordt in de foodtruck vers gebakken.'

Uitschuifbaar gedeelte

Het gaat zo goed dat ze net foodtruck nummer twee hebben aangeschaft. 'Die heeft een uitschuifbaar gedeelte, waardoor we een grote werkruimte hebben, waarin we 300 pizza's per uur kunnen bakken.'

Met dat soort hoeveelheden pizza komt Lemar graag op muziekfestivals. 'Daar is meer zekerheid, de mensen hebben een kaartje gekocht voor het festival, dus ze gaan toch wel. Als het vies weer is gaan de mensen minder snel naar een foodtruckfestival. '

