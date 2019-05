Leidse verkleedkoning Wim Hoppezak op 82-jarige leeftijd overleden

Wim Hoppezak is zaterdag op 82-jarige leeftijd overleden, zo meldt zijn familie. Hij is bekend van het gelijknamige familiebedrijf Hoppezak, dat zich specialiseert in verkleedartikelen. Wim is daar tientallen jaren werkzaam geweest en was in Leiden een bekend gezicht.

Kledingverhuurbedrijf Hoppezak bestaat al meer dan honderd jaar en is in Leiden een begrip op zich. Wim was als dertienjarige puber al te vinden in de zaak waar destijds zijn vader de dienst uitmaakte. Uiteindelijk nam Wim de zaak over, en sinds 1984 is ook zijn zoon André onderdeel van het familiebedrijf.

'Elke hoed, pruik en pak in onze collectie ademt herinneringen aan Wim. Zijn nalatenschap zullen we koesteren en z’n werk voortzetten. We zullen onze altijd optimistische en creatieve Wim enorm gaan missen', zo valt te lezen op de Facebookpagina van de verkleedwinkel.



Afscheid

Vanwege het overlijden van Hoppezak is het bedrijf vrijdagmiddag en zaterdag de hele dag gesloten. Dan wordt er afscheid genomen van Wim Hoppezak.