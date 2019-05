West Wekker: Uitspraak over vergassen ganzen en ADO hoopt op 'wonder van Den Haag'

Goedemorgen! Vandaag volgt in de Raad van State de uitspraak waaruit duidelijk wordt of ganzen vergast mogen gaan worden rond Rotterdam The Hague Airport. Ook in deze West Wekker aandacht voor de rechtszaak tegen artiestenmanager Paul H. die een minderjarig meisje zou hebben misbruikt. En ADO speelt de laatste wedstrijd van dit voetbalseizoen in de eredivisie tegen Willem II.

Stichting Faunabescherming vecht een vergunning van de provincie Zuid-Holland aan, waarmee zij tussen 15 mei en 31 juli ganzen rond Rotterdam The Hague Airport mag vergassen. Het groeiende aantallen ganzen zou een gevaar zijn voor de luchtvaart en landbouw. De uitspraak van de Raad van State volgt vandaag.

Vandaag staat de Zoetermeerse artiestenmanager Paul H. voor de rechter. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan ontucht met een 13-jarig meisje, nadat hij haar zou hebben voorgehouden haar beroemd te maken door middel van muziekclips.

Op de laatste speeldag van de eredivisie wilt ADO de kans pakken om op de valreep nog boven Willem II te eindigen. Bij winst van de Hagenaren op de directe concurrent uit Tilburg klimt ADO over de bezoekers heen. Bij een heel groot wonder is het zelfs nog mogelijk om de achtste plaats van FC Groningen over te nemen.

Ten minste vier consortia willen het volgende windpark op de Nederlandse Noordzee bouwen. Het Franse Engie heeft volgens De Telegraaf plannen om mee te dingen naar een concessie voor een windpark. Om Hollandse Kust Zuid 3 en 4 wordt verder geknokt door Shell en Eneco, Vattenfall en Orsted.

De toeristenbelasting in Nederlandse gemeenten behoort inmiddels tot de hoogste van Europa. Zo berekent Zaanstad bezoekers dit jaar ruim vier keer zo veel logeertaks als Parijs. Dat schrijft De Telegraaf. Veel gemeenten gebruiken de opslag voor de hotel- of pensionrekening inmiddels ongegeneerd als melkkoe, zo klaagt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Het kabinet voert een vliegbelasting in voor vrachtverkeer vanaf 2021. Het tarief wordt 3,85 euro per ton vracht voor de meest lawaaiige vliegtuigen en 1,925 euro voor de lagere geluidsklassen. Dat maakt staatssecretaris Snel (Financiën) volgens De Telegraaf woensdag bekend.

In het nieuwe seizoen van STROOM wordt uitgebreid aandacht besteed aan de kansen voor de natuur en de regio door het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen afgelopen najaar. Dit werd eerder uitgesteld in verband met de lage waterstand.Het openzetten van de sluizen zal er voor zorgen dat het water in het westelijk deel van het Haringvliet brak wordt. Na het passeren van de sluizen kunnen trekvissen, zoals zalm en zeeforel, vervolgens doorzwemmen richting centraal Europa waar zij zich kunnen voortplanten.

In het programma STROOM onderzoekt presentatrice Jamaine van der Vegt hoe dit in zijn werk gaat. Tegelijkertijd laat ze de schoonheid van het gebied zien. Ondertussen gaan Frédérique Spigt, de zangeres die eigenlijk bioloog had willen worden, en de directeur van het Natuurhistorisch Museum, Kees Moeliker, op zoek naar bijzondere fauna in het gebied.

In deze aflevering: Recreatie

Met de herfstvakantie voor de deur laten we zien hoe leuk het Haringvliet is als recreatiegebied. We starten op het eiland Tiengemeten. Daar volgt Jamaine de boswachter-bootcamp. Vervolgens gaat ze naar Middelharnis waar het water en de modder van de nieuwe natuurspeelplaats Atlantia al volop kids trekt. Tot slot heeft Jamaine in de haven van Hellevoetsluis een overnachting geboekt op een jacht.

Fre en Kees zoeken de huismoeder.