'Dit is een noodkreet', veiligheidsdiensten voeren actie in Den Haag

De veiligheidsdiensten komen deze woensdag opnieuw in actie voor betere pensioenen. De medewerkers van de politie, defensie, douane, marechaussee en ambulancemedewerkers zouden 18 maart al demonstreren, maar stopten daar die dag direct mee toen in Utrecht een terreuraanslag in een tram werd gepleegd.

De nieuwe actie wordt rond het Binnenhof gehouden op de dag dat het kabinet verantwoording aflegt over zijn plannen en uitgaven. De zogenoemde 'gehaktdag'.

De actievoerders gaan in dit kader een varken-stressbal door de gehaktmolen halen. 'Symbolisch', legt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse politiebond NPB uit. 'Om gehakt te maken van het huidige pensioenbeleid voor hulpverleners. Dit is een noodkreet: zorg voor onze pensioenen. Die zijn momenteel echt niet goed.'



Peilers van de veiligheid

Struijs wijst op de politiemensen, militairen, brandweerlieden en ambulancemedewerkers om hem heen. 'Alle hulpverleners staan hier. Deze mensen zijn de peilers van de veiligheid van Nederland', benadrukt hij. 'We hebben veel gewonden bij de politie, bij defensie... We staan dag en nacht klaar en we mogen dadelijk tot ver na ons zeventigste jaar doorwerken... Wij willen een fatsoenlijk pensioen dat past bij een zwaar beroep en een risicoberoep.'

De bonden willen dat de pensioenleeftijd wordt bevroren op 66 jaar, dat zzp’ers een fatsoenlijk pensioen kunnen opbouwen en dat het mogelijk wordt eerder te stoppen met werken. Ze hopen dat het kabinet voor het zomerreces met een nieuw pensioenvoorstel komt en dreigen met nieuwe acties in het najaar als dat niet gebeurt.



'We zien mensen omvallen'

'Wat we nu zien bij de politie is dat mensen dadelijk - als je nu in de 40 bent - tot hun 74ste achter boeven moeten aanredden. Dat houden we echt niet vol. Het is echt onverantwoord. We zien mensen echt omvallen en dat gaat me aan het hart. We zijn heel redelijk geweest tot nu toe. Iedereen vindt dat wij een redelijk bod op tafel leggen. Kom als overheid nu eens over de brug.'

