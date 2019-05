Celstraf voor Roemenen die 150 mobieltjes stalen en op de vlucht sloegen

Agenten zagen de mannen destijds bij Bodegraven rijden in een auto met afgedekte kentekenplaten. Toen ze achter hen aan gingen, reden de verdachten heel hard weg. Ze haalden snelheden tot 190 kilometer per uur op de N11, haalden in over een doorgetrokken streep, slipten verschillende keren en reden tegen het verkeer in.

Tijdens de achtervolging hoorden agenten dat er bij een bedrijf in de buurt was ingebroken. Ze vermoedden dat de mannen in de auto hiermee te maken hadden. Toen de verdachten zich klemreden, probeerden ze er te voet vandoor te gaan.



Politiehelikopter

Met behulp van een politiehelikopter konden agenten twee Roemenen aanhouden. Wie er nog meer in de auto zaten, is tijdens het onderzoek niet duidelijk geworden. In de auto van de Roemenen vond de politie onder meer 152 gestolen mobiele telefoons. Een van de verdachten gaf toe dat die bij een inbraak waren buitgemaakt.

De ander ontkende hierbij betrokken te zijn geweest. Volgens hem was hij pas later in de auto gestapt. Volgens de rechter is dit onwaarschijnlijk gezien het tijdsverloop. De man zou ook herkend zijn tijdens de voorverkenning op het bedrijventerrein waar de inbraak plaatsvond.



Roven en stelen

De verdachten blijken op 28 januari met de boot van Engeland naar België gereisd te zijn. Daarna reisden ze door naar Nederland waar ze een dag later hun slag sloegen bij een bedrijf in Bodegraven, dat handelt in tweedehands telefoontoestellen. De officier van justitie spreekt van een ernstig feit. 'Omdat de verdachten hier slechts kwamen om te roven en te stelen.'

