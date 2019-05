Thijs H. officieel verdacht van drievoudige moord

De 27-jarige Thijs H., die wordt verdacht van het ombrengen van drie wandelaars in Den Haag en Heerlen, moet ter observatie worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum. De rechter-commissaris heeft besloten dat H. moet worden onderzocht in de psychiatrische kliniek van justitie. De man uit Den Haag wordt verdacht van drievoudige moord.

H. wordt verdacht van het doden van een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag op 4 mei en twee mensen op de Brunssummerheide op 7 mei. Hij werd vorige week woensdag opgepakt in Zuid-Limburg. De rechter besloot woensdag dat hij nog zeker 14 dagen vast blijft zitten.



Den Haag en Limburg werken samen

Het Openbaar MInisterie (OM) wil dat Thijs H. psychisch wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. 'Er is sprake van complexe psychische problematiek,' zegt een woordvoerder van de rechtbank, 'daarom moet hij snel worden onderzocht.' De wachttijden van het Pieter Baan Centrum zijn lang, soms wel enkele maanden, dus het kan even duren, voordat er plek is voor H. Deskundigen zullen H. observeren in de kliniek en schrijven daar een rapport over.

Politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben zo'n 50 mensen op de zaak gezet. De onderzoeksteams in Den Haag en Limburg werken nauw met elkaar samen. Ze trekken onder meer tips en informatie uit het passantenonderzoek in Den Haag na.

In Limburg is het aantal tips volgens het OM opgelopen tot 280. In Den Haag is het aantal niet precies bekend en wordt nog informatie nagetrokken van passanten op de plek waar de vrouw is omgebracht. De politie deed ook een getuigenoproep in het opsporingsprogramma Team West.

