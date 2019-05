Artiestenmanager Paul H. ontkent verkrachting van 13-jarig meisje

De zaak van Paul H. werd woensdag nog niet inhoudelijk behandeld, omdat het onderzoek nog niet is afgerond. H. liet tijdens de zitting duidelijk merken dat hij de beschuldigingen onzin vindt. Hij weigert de psychiater die hem moet onderzoeken telefoonnnummers te geven van zijn ouders en jeugdvrienden. 'Ik vind het onzin dat ze moeten gaan praten over dingen die niet waar zijn.'

Volgens de advocate van H. kennen de twee meisjes elkaar en hebben ze onderling overleg gehad over de zaak. 'De verklaringen zijn onbetrouwbaar. Daarnaast zegt het 13-jarige meisje dat ze vrijwillig seks had met H. terwijl haar moeder zegt dat het niet vrijwillig was. Ook leggen moeder en dochter tegenstrijdige verklaringen af over hoe H. en het meisje elkaar ontmoet hebben', zei de advocate.



Videoclips voor jonge artiesten

Paul H. nam videoclips op voor jonge artiesten. Hij zou het 13-jarige meisje hebben beloofd om haar beroemd te maken. Toen ze bij hem thuis kwam, zouden ze seks hebben gehad. 'Hij heeft haar ontmaagd. Ze heeft me achteraf verteld dat ze het niet wilde, maar hij stopte niet. Nu ziet ze in dat het fout was, dat hij zijn positie heeft misbruikt', zei de moeder van het meisje eerder tegen Omroep West.

Volgens zijn advocate werkte H. voor WayV Productions, een bedrijf In Rijswijk dat muziekvideo's produceert. H. deed ook vrijwilligerswerk bij de Rijswijkse stichting Media & Youth, die zich inzet voor jongeren die in een vervelende thuissituatie zitten.

Het productiebedrijf en de stichting hebben hetzelfde adres. Wat H. precies voor de stichting deed is onduidelijk. Volgens zijn advocate gaf hij betaalde lezingen. De stichting was niet bereikbaar voor commentaar. Het bedrijf verwijst ons naar de advocaat van H.



Verleden met minderjarigen

Paul H. werd eerder veroordeeld voor seksuele uitbuiting van twee vrouwen en een minderjarig meisje. Hij kreeg ruim 6 jaar cel en kwam in 2015 voorwaardelijk vrij. 'Gezien zijn verleden met minderjarigen, moet worden onderzocht of daar zijn voorkeuren liggen,' zei de officier van justitie. Ze wilde dat H. zou worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

H. beloofde op zitting dat hij toch de telefoonnummers van zijn ouders en jeugdvrienden doorgeeft aan de psycholoog, zodat die achtergrondonderzoek kan verrichten. De rechter wees daarom het verzoek van de officier af. H. hoeft niet naar het Pieter Baan Centrum. De rechter wees ook het verzoek van zijn advocaat af om H. voorlopig vrij te laten. 'Er ligt een stevige verdenking.'