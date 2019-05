VVD Den Haag: 'Roekeloze maaltijdbezorgers verplicht op cursus'

Als bezorgbedrijven in het verkeer drie overtredingen hebben begaan, moeten alle medewerkers van dat bedrijf verplicht en op eigen kosten een cursus 'verantwoord rijgedrag' volgen. Dat vindt de VVD in Den Haag. De partij vraagt aan het stadsbestuur om Haagse bedrijven deze maatregel op te leggen.

'Iedere Hagenaar zal zich regelmatig irriteren aan het roekeloze rijgedrag van de maaltijdbezorgers', legt VVD-raadslid Det Regts uit. 'Het zijn allemaal jonge jongens die het gevaar niet zo goed kunnen inschatten.'

De VVD'er kreeg naar eigen zeggen de laatste tijd regelmatig klachten over maaltijdbezorgers die te hard rijden, maar exacte cijfers heeft ze niet. 'Het is het gevoel van de inwoners van de stad. Je maakt het zelf ook vast wel eens mee op het fietspad. Ze hoeven maar één klein tikje te geven en je ligt als fietser of voetganger ondersteboven.'



Idee uit Rotterdam

Het idee om een heel bedrijf te bestraffen voor het rijgedrag van de bezorgscooters komt uit Rotterdam. De VVD-collega's in de havenstad hebben daar een voorstel gedaan waarbij een bezorgbedrijf na drie overtredingen verplicht en op eigen kosten een cursus 'verantwoord rijgedrag' moet aanbieden aan al haar medewerkers. De gemeente Den Haag zou deze maatregel ook moeten opleggen aan Haagse bezorgbedrijven, vindt Regts.

Het is niet voor het eerst dat de Haagse politiek naar maatregelen zoekt om de maaltijdbezorgers veiliger deel te laten nemen aan het verkeer. Eerder probeerden de toenmalige VVD-raadsleden Ibo Gülsen en Ingrid Michon de maaltijdbezorgers aan te pakken. Onlangs vroeg raadslid Nino Davituliani van Hart voor Den Haag/Groep de Mos aan het stadsbestuur om in gesprek te gaan met ondernemers die maaltijden bezorgen.



Gemeente: 'Taak van politie om te handhaven'

Wethouder Richard de Mos antwoordde toen dat 'de gemeente niet bereid is om iedereen afzonderlijk het juiste gedrag voor te dragen'. De Mos: 'Het is een taak van de politie om te handhaven op ongewenst verkeersgedrag. De handhavers van de gemeente doen dit voor fietsers en voetgangers in het voetgangersgebied. De politie heeft de taak dat te doen voor de rest van de verkeersdeelnemers in overige gebieden.'

Den Haag heeft geen cijfers van het aantal klachten over het wangedrag van de bezorgbrommers. Ook had de gemeente geen cijfers over het aantal incidenten dat veroorzaakt wordt door bezorgbrommers. Het stadsbestuur was ook niet van plan om dit apart bij te houden. 'De politie is hierin de verantwoordelijke partij', aldus De Mos.

