Den Haag ziet voorlopig af van deelname wietexperiment

Het kabinet wil een vier jaar durende proef doen waarbij geselecteerde bedrijven wiet gaan telen die in tien gemeenten aan coffeeshops wordt geleverd. Hiermee wordt onderzocht hoe een einde kan worden gemaakt aan coffeeshops die gedoogd mogen verkopen, maar hun producten niet legaal kunnen inkopen en zich dus moeten wenden tot het illegale circuit. Doel van de proef is om inzicht te krijgen in de effecten op de criminaliteit, veiligheid, overlast en de volksgezondheid.

In mei vorig jaar staat te lezen in het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks dat de basishouding van het stadsbestuur ten opzichte van dit experiment positief is, maar dat deelname alleen in goed overleg met coffeeshophouders zal plaatsvinden. Na rondvraag door de gemeente blijkt nu dat de coffeeshopshouders in Den Haag hier niet op zitten te wachten. Volgens de burgemeester heeft de opzet van het experiment zelfs 'geen enkel draagvlak onder de coffeeshophouders'. Krikke: 'Dit gebrek aan draagvlak bij de branche is voor ons een helder signaal.'



Voorwaarden 'onvoldoende werkbaar'

Als een gemeente wordt aangewezen als deelnemer, dan moeten alle coffeeshops in die gemeente namelijk meedoen aan het experiment. De coffeeshop moet een transparante en sluitende elektronische administratie voeren. Verder moeten de coffeeshops zorgen voor een goede opslag en beveiliging. In de praktijk zal dit de installatie van een kluis betekenen. De hennep mag alleen worden verkocht in de verzegelde verpakking waarin deze door de telers is geleverd.

Burgemeester Krikke noemt deze voorwaarden 'onvoldoende werkbaar'. Krikke: 'En daarin staan we niet alleen. Andere grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam en de Vereniging Nederlandse Gemeenten delen die kritiek. Onder andere de eis dat alle coffeeshops in een gemeente moeten meedoen, stuit op weerstand.' Volgens Krikke vinden ook zij het experiment in deze vorm 'onwerkbaar' en 'onwenselijk'.



Nog geen definitief standpunt

Krikke: 'Alles afwegende heeft het college te grote twijfels over de uitvoerbaarheid van het experiment. Dit weegt niet op tegen de enorme inspanning die we als gemeente zouden moeten doen. Zoals steeds benadrukt, komen we graag samen met de gemeenteraad tot een definitief Haags standpunt. We gaan hierover dan ook graag het debat aan.'

In de Haagse gemeenteraad zijn onder andere coalitiepartijen D66 en GroenLinks en oppositiepartijen PvdA en Haagse Stadspartij warm pleitbezorger van de proef met legale wiet. De landelijke politiek heeft begin dit jaar de wet aangenomen die deze proef mogelijk maakt. Alleen PVV, DENK en SGP stemden tegen het wetsontwerp.

LEES OOK: Experimenteren met legale wietteelt? Alphen aan den Rijn meldt zich aan