Ondernemer (71) krijgt werkstraf voor slordige administratie

'Ik vind het niet deftig om een man van 71 te laten werken' zegt Piet tegen de politierechter als de officier van justitie een werkstraf van 100 uur tegen hem eist. De Noordwijkse ondernemer wordt verdacht van bankbreuk. Zijn BV ging failliet en Piet kon geen administratie overleggen aan de curator. 'Maar het is ook niet deftig om je administratie niet op orde te hebben', reageert de rechter.

Piet - halflang grijs haar, suède laarzen, blauw colbert - verhuurde en huurde een pand in het centrum van Noordwijk, totdat de huurschuld zo hoog opliep dat hij eruit werd gezet. 'Ik kwam 's ochtends naar mijn werk en daar stonden een slotenmaker, een officier van justitie en de politie. Ik mocht er niet meer in. En de administratie lag binnen, daar kon ik niet meer bij.'

De rechter kijkt bedenkelijk. 'Er was de week ervoor een rechtszaak geweest. U moest twintig procent van de achterstallige huur betalen.' Ook de officier gelooft het verhaal van Piet niet. 'Het kan geen volledige verrassing zijn geweest, er lag een vordering van een half miljoen. De rechter maakte daar een ton van. Dat had u niet en toen volgde de ontruiming.'

Zes uur onder narcose

De ondernemer zit achterover gezakt in het verdachtenbankje, terwijl hij boos door het verhaal van de officier heen praat. 'Wat moet ik eraan doen? Ik heb een faillissement nog nooit meegemaakt. Ik zag het niet meer zitten, heb een openhartoperatie ondergaan. Nou, dat gun ik niemand, dat is echt heftig. Ik was zes uur onder narcose, ik weet het heel vaak niet. Ik denk dat ik dement ga worden.'

De rechter grijpt in. 'U mag niet door de officier heen praten', zegt ze streng. 'Wat zou een straf voor u betekenen?' Piet is weer wat gekalmeerd. 'Daar zit niemand op te wachten, zeker niet als je 71 bent.' 'Dat snap ik,' zegt de rechter, 'maar er worden hiervoor wel straffen opgelegd. Een werkstraf bijvoorbeeld.' Piet lacht hard. 'Ja, ook al bent u al wat ouder.'

Geen moeite gedaan

De officier eist 100 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. 'Ik krijg de indruk dat meneer het opgaf na de ontruiming. Hij deed geen moeite om de administratie veilig te stellen of digitaal te bewaren. Meneer weet allemaal niet meer hoe het zit, maar het lijkt erop dat hij de inventaris nog heeft weggehaald. Hij dupeerde zijn schuldeisers. Dat is slecht voor het vertrouwen in het ondernemersklimaat.'

De rechter is het daar mee eens. 'U heeft uw administratie niet goed bijgehouden, er waren geen jaarstukken en u heeft ook niks opgehaald uit het ontruimde pand. Daar heeft u geen zin in gehad, mogelijk door uw gezondheid, maar daarmee neem je een risico. En daar krijgt u straf voor.' Ze eindigt: 'Gelet op uw leeftijd is het een juiste straf die de officier eist. En u krijgt aangepast werk.' Piet gromt en beent de zaal uit.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

