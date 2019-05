Helden gehuldigd na redden kinderlevens: 'nooit wat van hun ouders gehoord'

Het redden van twee kinderlevens in augustus 2018 heeft de Zwijndrechtse Jordan Soplanit en Haagse Immeke Andela woensdagmiddag officieel de heldenstatus opgeleverd. Zij handelden alert toen ze in het Scheveningse zeewater twee kinderen onwel zagen worden. Hiervoor ontvingen ze woensdagmiddag in het Oude Staduis twee Carnegie heldenmedailles van burgemeester Pauline Krikke.

'We waren gewoon even het water in gegaan, en opeens zagen we verderop een paar kinderen een beetje raar zwemmen', vertelt Immeke. Zij mocht woensdag samen met haar zwager Jordan een medaille in ontvangst nemen. 'Toen we erheen gingen en zagen dat er schuim uit hun mond en neus kwam, hebben we er allebei één opgepakt en naar de kant gedragen. Jordan moest door een hoop stroming heen dus die had het best lastig daarmee.'

'Eenmaal aan de kant was er gelukkig iemand die reanimatie kon beoefenen, maar het duurde best lang voor er weer een teken van leven te zien was bij de kinderen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en ik heb mijn nummer nog achtergelaten voor de ouders, maar ik heb nooit meer iets van ze gehoord. Daarom vind ik het leuk dat de gemeente ons vandaag wel wat waardering geeft.'



Met gevaar voor eigen leven

En die waardering komt woensdag van burgemeester Pauline Krikke zelf. 'Immeke en Jordan hebben met gevaar voor eigen leven twee kinderen het leven gered. Gelukkig is het goed gekomen met de jongens, maar ik kan mij goed voorstellen dat deze heftige gebeurtenis een grote impact heeft gehad op Immeke en Jordan', zegt de burgemeester.

'Kort na de heldendaad heb ik hen persoonlijk bedankt voor wat zij gedaan hebben. Ik vond het heel fijn dat ik Immeke en Jordan vandaag ook de zilveren draagmedaille en het loffelijk getuigschrift van het Carnegie Heldenfonds mocht uitreiken. Zeer verdiend.'