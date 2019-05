ADO eindigt door koninklijke zege op Willem II in linkerrijtje

Door een 6-2 zege op Willem II is ADO Den Haag dit seizoen negende geworden in de eredivisie. Het duel met de Tilburgers ging tot de zeventigste minuut gelijk op. Na een rode kaart voor Willem II-speler Damil Dankerlui bij een 2-2 stand, was de beer los bij ADO. De Haagse ploeg speelde met de Brabanders en liep uit naar een monsterscore.

Beide teams gingen vanaf het eerste fluitsignaal vol voor de aanval. In de eerste tien minuten konden zowel ADO als Willem II een grote kans noteren. Daarna namen de Brabanders het heft in handen en dicteerden via snelle counters het spel. Juist de tactiek waar de mannen van Fons Groenendijk afgelopen weken tegenstanders als AZ en Feyenoord mee versloegen.

Het was uiteindelijk Damil Dankerlui die de score opende, nadat hij sneller was dan de Haagse verdediging, schoot hij raak. Daarna voerde Willem II de druk op, maar de Tilburgers schoten hoog over of zagen Robert Zwinkels prima keepen.



Zestiende van het seizoen

Na ongeveer 25 minuten voetballen, nam ADO het heft in handen. Dit resulteerde al snel in de 1-1 door El Khayati. Dat doelpunt kwam er doodat Sheraldo Becker na een rush de bal teruglegde op Tomas Necid. De Tsjech zag in zijn ooghoek de topscorer van ADO klaarstaan. El Khayati twijfelde niet en schoot beheerst in de verre hoek raak en maakte zijn zestiende van het seizoen.



Kanon

Daarna was het ADO dat tot aan de rust de dienst uitmaakte. De groen-gele equipe kwam nog tot een paar kansen, maar moest genoegen nemen met een gelijke stand tijdens de thee.

Willem II kwam sterk uit de kleedkamers. Met name aanvaller Alexander Isak bleek een plaag voor de Haagse verdediging. Uit een voorzet van hem maakte Vangelis Pavlidis de 1-2.

ADO-verdediger Wilfried Kanon was na een uur spelen rijp voor een wissel en zijn vervanger Shaquille Pinas stond al klaar. Het laatste balcontact van Kanon tijdens de wedstrijd leverde echter de gelijkmaker op. Hij schoot een bal via een Willem II'er binnen.



Penalty

Twintig minuten voor het laatste fluitsignaal kreeg Dankerlui zijn tweede gele kaart voor een handsbal. De strafschop die daaruit volgde werd benut door El Khayati: 3-2. Twee minuten later breidde Necid de score verder uit door een rebound binnen te koppen.



0-1 Dankerlui

1-1 El Khayati

1-2 Pavlidis

2-2 Kanon

3-2 El Khayati

4-2 Necid

5-2 Immers

6-2 Necid

Ondertussen stond FC Groningen in Emmen met 1-0 achter. Hierdoor maakte ADO nog kans op de playoffs voor Europees voetbal. In de laatste tien minuten was de Haagse equipe dan ook op jacht naar doelpunten. Door goals van Lex Immers en Tomas Necid zette de groen-gele formatie een grote score neer: 6-2. De playoffs werden uiteindelijk niet gehaald, het linkerrijtje wel.: 6-2 (1-1) Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels, Malone, Beugelsdijk, Kanon (66' Pinas), Meijers, Bakker (87' Ebecilio), El Khayati, Immers, Becker, Necid, Falkenburg (66' Hooi)

Opstelling Willem II: Wellenreuther, Heerkens, Meissner, Peters, Palacios, Tapia (87' Akkaynak), Crowley, Anita, Dankerlui, Isak, Pavlidis (88' Vrousai)

Scheidsrechter: Martens

Gele kaarten: Kanon (ADO Den Haag), Heerkens (Willem II)

Rode kaart: Dankerlui (2x geel) (Willem II)

