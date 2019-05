Wedstrijd Kiki Bertens in Rome vanwege regen verplaatst naar donderdag

De kersverse nummer vier van de wereld, Kiki Bertens, speelt donderdag pas haar eerste wedstrijd op het WTA-toernooi van Rome. Vanwege de aanhoudende regen in de Italiaanse hoofdstad is haar wedstrijd tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova verplaatst.

Eigenlijk zou de Wateringse woensdag om 11.00 uur in de ochtend beginnen tegen de nummer 54 van de wereld. Door de weersomstandigheden is die wedstrijd nu een dag later. Om 10.00 uur moet ze aan de bak.



Gedurende de woensdag schoof de organisatie continu het aanvangstijdstip op, maar om iets voor 19.00 uur werd besloten het merendeel van de partijen te schrappen. De organisatie hoopte woensdagavond nog vier partijen op de drie grootste banen te kunnen laten spelen. Daar zat de wedstrijd van Bertens niet bij.

WTA-Madrid

Afgelopen zaterdag won Bertens het prestigieuze WTA-toernooi van Madrid. Ze deed dit zonder een set af te staan. Door dat resultaat steeg ze naar de vierde plek op de wereldranglijst. De beste prestatie van een Nederlandse tennisster ooit.

Bertens kreeg in de eerste ronde van het WTA-toernooi een bye en mocht daardoor een ronde later instromen. Bertens is als zesde geplaats in Rome. Het toernooi in Italië is voor Bertens een opwarmertje voor Roland Garros dat 27 mei begint.

