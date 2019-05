West Wekker: Vredesmars van basisschoolleerlingen en Week van het Nederlands Bier start

Goedemorgen! Vandaag besteden we aandacht aan 150 basisschoolkinderen die een vredesmars lopen om aandacht te vragen voor hun leeftijdsgenoten in conflictgebieden. Ook besteden we aandacht aan een schietpartij die gisteravond plaatsvond in de Haagse Schilderswijk.

Een groep van 150 basisschoolleerlingen loopt vandaag van het Haagse Malieveld naar het Vredespaleis om meer aandacht te vragen voor kinderen van hun leeftijd die in conflictgebieden leven. Dit doen zij terwijl in het Vredespaleis een symposium over dit onderwerp wordt gehouden waar onder andere burgemeester Pauline Krikke en de hoogste VN-chef voor de mensenrechten Michelle Bachelet aanwezig zijn.

In de Haagse Grote Kerk wordt vandaag bekendgemaakt wie de Mitra Award 'het beste bier van Nederland' wint. Dit is dan tegelijk het openingsfestival van de Week van het Nederlandse Bier.

Iets na 18.00 uur vond er woensdagavond een schietpartij plaats in de Haagse Schilderswijk, in de omgeving van de Ruijsdaelstraat en de Brueghelstraat. Hierop zette de politie een zoektocht naar tien verdachte personen uit. Vandaag brengen we hier meer informatie over naar buiten.

Het weer : De bewolking zal vandaag geleidelijk toenemen. De noordoosten wind wordt matig tot vrij krachtig en het wordt in de middag opnieuw 17 graden.

Ernstige misdrijven die gepleegd zijn door asielzoekers zijn in een rapportage van het ministerie van Justitie en Veiligheid weggemoffeld. Zedendelicten en misdrijven als moord en doodslag zijn onder de noemer ’overige’ verborgen in een rapport dat juist openheid moest bieden. Dat meldt De Telegraaf.

Een verbod op het onverdoofd ritueel slachten van dieren druist in tegen de vrijheid van godsdienst en zou daarom niet moeten worden ingevoerd. Dat zegt de Raad van State over een nieuwe poging van de Partij voor de Dieren om onverdoofd slachten aan banden te leggen, meldt het AD.

Het technologiebedrijf Huawei is mogelijk betrokken bij Chinese spionage in Nederland. Huawei zou een verborgen achterdeur hebben naar de klantgegevens van een van de drie grote telecomproviders in Nederland: Vodafone/ Ziggo, T-Mobile/Tele2 of KPN. De AIVD onderzoekt of er een link is met spionage door de Chinese overheid, zo vertellen inlichtingenbronnen aan de Volkskrant.

In acht afleveringen duikt presentator Manuel Venderbos in het leven van mensen met een beperking, die ook heel veel mogelijkheden hebben. 'Na een paar minuten ben je iemands beperking al vergeten. Deze mensen zijn heel gewoon. En zeg nou eerlijk: wie is nou eigenlijk normaal?', benadrukt Manuel.

De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die vanwege hun beperking ondersteuning nodig hebben bij het leven in de samenleving. Het gaat om kinderen en volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, een chronische ziekte of niet-aangeboren hersenletsel. Ook mensen die om een andere reden ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij de stichting.

In ‘Gewoon zo dus’ volgt Manuel Venderbos deze mensen die met hun eigen talenten en steun van anderen een zo goed mogelijk bestaan bereiken.

Vandaag ontmoeten we André uit Gouda. André is 44 jaar en heeft een verstandelijke beperking. Hij woont samen met zijn verloofde Klasiena. Hij is groot Feyenoordfan én hij verzamelt auto's. Manuel gaat samen met André naar buurtsuper Attent waar hij al vier jaar de broodafdeling runt. Verder bezoekt Manuel winkels waar mensen met een verstandelijke handicap of een beperkt leervermogen werken. En is er een proeflunch in Leiden want de officiële opening is bijna....