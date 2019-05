Buurt geschrokken van explosie: 'Dit was niet zomaar een knal'

'Dit was niet zomaar een knal'. Een van de buurtbewoners is donderdagochtend nog altijd onder de indruk van de explosie die in de nacht van woensdag op donderdag een winkel aan de Hoefkade in de Haagse Stationsbuurt verwoestte.

De ruiten van het pand, waarin een kapperszaak en een reisbureau zijn gevestigd, zijn door de ontploffing eruit geblazen. Datzelfde is gebeurd bij een pand aan de andere kant van de weg. Ook is het plafond naar beneden gekomen. Ooggetuigen zeggen dat het een ravage is.

'Het leek alsof er een bom afging', vertelt een van de buurtbewoners, die wakker werd van de knal. 'Dit was tien keer erger dan vuurwerk, ik schrok me de tandjes. Ik zag een rookwolk en dacht: o god, een bom. De knal was echt heel hard. 'Kijk naar die ravage hier, dit is niet iets van vuurwerk geweest.'



'Het leek niet op een pistoolschot'

Een andere man was op het moment van de explosie nog wakker. 'Ik dacht eerst dat er misschien een auto was ontploft in de parkeergarage. Het leek in ieder geval niet op een pistoolschot. Toen ik ging kijken, zag ik de kapotte ruiten.'

Volgens een politiewoordvoerder lijkt het erop dat er 'iets naar binnen is gegooid.' Wat dit is, wordt onderzocht. De politie zoekt een verdachte man die na de explosie wegrende.