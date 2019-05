Eigenaar ontploft reisbureau is vader van Haagse topcrimineel Reda N.

De eigenaar van het reisbureau aan Haagse Hoefkade, waar in de nacht van woensdag op donderdag een ontploffing was, is de vader van topcrimineel Reda N. Dat heeft de man aan Omroep West bevestigd. Reda N. is een van de meest beruchte Haagse criminelen. Hij zit vast voor de gewelddadige overval op multimiljonair Zegwaard in 2012 en een gezin uit Rotterdam.

De ontploffing in het reisbureau in de Stationsbuurt was 's nachts rond 1.30 uur. De schade is enorm; de voordeur is uit het pand geslagen en alle ramen liggen eruit. Ook omliggende huizen zijn beschadigd. Bij de explosie op de Hoefkade is niemand gewond geraakt.

Vader N. zit al 30 jaar in het pand met een reisbureau en een kapsalon. 'Die kapperszaak verhuurde ik aan een ander.' Hij kwam donderdagochtend de ravage bekijken en is ontzettend ontdaan en geschrokken. 'Ik ga alles weer opbouwen.'



Verkeerde adres

De eigenaar heeft geen idee waarom dit bij zijn winkel is gebeurd. 'Misschien zijn ze bij het verkeerde adres geweest. Ik heb geen ruzie met mensen.' Zijn zoon Reda N. daarentegen heeft wel vijanden. Hij zit een straf van ruim 12 jaar uit voor twee gewelddadige overvallen in 2012, onder andere op multimiljonair Wim Zegwaard. Hij zou meer overvallen hebben gepleegd, maar was lang ongrijpbaar voor de politie.

Toeval of niet, Reda N. moet donderdag voor de rechtbank in Den Haag verschijnen voor een ontnemingszaak. Het Openbaar Ministerie (OM) eist 6 ton van de topcrimineel. N. maakte een grote hoeveelheid sieraden, horloges en geld buit bij de overvallen en het OM wil de opbrengst terugvorderen in een zogenoemde pluk ze-zaak. De rechter moet bepalen of het bedrag aannemelijk is.



Verdachte rende weg

De politie houdt er rekening mee dat er iets bij het pand naar binnen is gegooid. Ze zijn op zoek naar een verdachte man, geheel in het zwart gekleed met een gele tas. 'Getuigen zagen na de explosie iemand wegrennen', vertelt een politiewoordvoerder. 'Die persoon verdween in de richting van de Van Limburg Stirumstraat.'

De politie wil niet bevestigen dat de vader van Reda N. de eigenaar van het pand is. 'Al zou ik het weten, dan weet ik niet of ik er iets over kan zeggen,' zegt een woordvoerder. Het onderzoek naar de explosie is in volle gang. Volgens een buurtbewoner 'leek het wel een bom die afging'.

LEES OOK: 'Het leek alsof er een bom afging', buurtbewoners geschrokken na explosie Jan Blankenstraat