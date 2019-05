Bertens met pijn en moeite naar volgende ronde tennistoernooi Rome

Kiki Bertens heeft de achtste finale van het WTA-toernooi van Rome met hangen en wurgen bereikt. De Wateringse nummer vier van de wereld was haar Amerikaanse opponent Amanda Anisimova in drie sets de baas: 6-2, 4-6, 7-5.

Bertens trok tegen de mondiale nummer 54 de eerste set makkelijk naar haar toe. Dankzij twee breaks liep de Westlandse uit naar een 6-2 setwinst. De tweede set etaleerde Bertens eventjes haar goede vorm. Binnen tien minuten stond ze 0-3 voor in games. Die voorsprong verdween als sneeuw voor de zon toen Anisimova terugkwam en de set won met 6-4.



De derde en beslissende set ging uiteindelijk toch naar de Nederlandse toe. Lang ging het gelijk op. Bij een 5-5 stand, plaatste Bertens een break. Die break kwam de Noord-Amerikaanse niet meer ten boven. Bertens liep uiteindelijk uit naar 7-5 en won de wedstrijd.

Vanmiddag weer

Bertens speelt later vandaag haar tweede wedstrijd op het toernooi in de Italiaanse hoofdstad. In die achtste finale neemt ze het op tegen Alizé Cornet (53 van de wereld) of Carla Suárez Navarro (31). De wedstrijd zal in de loop van donderdagavond gespeeld worden.

De wedstrijd tegen Anisimova stond in eerste instantie op woensdagochtend op het programma. Door de hevige regenval in midden-Italië moest de organisatie het wedstrijdprogramma een dag verplaatsen.

Roland Garros

Het toernooi van Rome is voor Bertens een opwarmertje voor Roland Garros. De gravelgrandslam begint op 27 mei en Bertens is één van de favorieten voor de eindzege in Parijs.

