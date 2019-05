Tong en vinger van de gebroeders De Witt in Nederlandse canon

Met een overgebleven vinger en tong van de broers Johan en Cornelis de Witt hoort het Haags Historisch Museum donderdagmiddag officieel bij het landelijke Canonnetwerk. Dit is een netwerk van Nederlandse musea en erfgoedinstellingen die samen het verhaal vertellen over de vijftig belangrijkste gebeurtenissen, personen en voorwerpen uit de Nederlandse geschiedenis.

De tong en de vinger zijn de overblijfselen van wat ook wel de eerste 'politieke' moord in de Nederlandse geschiedenis wordt genoemd: de moord op Johan de Witt en zijn broer Cornelis bij de Gevangenpoort in Den Haag. Zij werden in 1672 door aanhangers van stadhouder Willem III vermoord, waarna hun lichamen op gruwelijke wijze werden verminkt.

De twee topstukken van het Haagse Historisch Museum zijn momenteel te zien in de tentoonstelling Glans, glorie en misère, De Gouden Eeuw in Den Haag. Na de tentoonstelling krijgen de tong en vinger hun eigen, vaste presentatie in het museum op de Korte Vijverberg.



Canonschild

In onze regio maken Museum Prinsenhof Delft, het Nationaal Archief in Den Haag en het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden sinds vorig jaar al deel uit van het Canonnetwerk. Dit jaar worden, behalve het Haags Historisch Museum, ook het Gemeentemuseum in Den Haag en Archeon in Alphen aan den Rijn daar aan toegevoegd. Om het officieel te maken krijgen ze het Canonschild.

