Wubbo Ockels krijgt eigen kade in Haagse Binckhorst

De astronauten rukken op in de Binckhorst in Den Haag. Wubbo Ockels en Sally Ride krijgen hun eigen straatnaam in het nieuwbouwproject. Dat heeft het stadsbestuur besloten.

Wubbo Ockels maakte in 1985 als eerste Nederlander een vlucht door de ruimte in de Space Shuttle Challenger. Daarna was hij jarenlang hoogleraar aan de faculteit Lucht- en Ruimtevaart van de TU Delft. Hij overleed in 2014. De natuurkundige en ruimtevaarder krijgt een Wubbo Ockelskade in het nieuwbouwproject dat moet komen tussen de Callistoweg en de Haagse Trekvliet.

Sally Ride was de eerste Amerikaanse vrouw die in 1983 naar de ruimte ging. Zij overleed in 2012 op 61-jarige leeftijd. De Sally Ridestraat komt tussen de Binckhorstlaan en de Callistoweg, ter hoogte van het kasteel Binckhorst.





'Wubbo Ockels was een icoon'

Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) is verantwoordelijk voor de straatnamen in Den Haag. Hij vindt de nieuwe straatnamen een prachtig eerbetoon aan de astronauten. 'Wubbo Ockels was een icoon, niet alleen in de jaren 80 maar ook daarna', zegt hij. 'Zijn naam past perfect bij het straatnamenthema in het gebied. Net als de Sally Ridestraat, vernoemd naar de eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte.'

