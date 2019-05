Opnieuw kind met mazelen op kinderdagverblijf

Bij een kindje in Leiden is mazelen vastgesteld. Het kind is opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt de GGD Hollands Midden. De gezondheidsdienst zegt dat het kind toen het al ziek was, nog naar een kinderdagverblijf ging in Leiden.

De GGD doet een bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. De dienst wil niet zeggen om welk kinderdagverblijf het gaat. Ouders zijn geïnformeerd.

Het kindje in Leiden is niet gevaccineerd, omdat kinderen pas met veertien maanden tegen mazelen worden ingeënt. Het kinderdagverblijf is gewoon open.



Zeer besmettelijk

Mazelen begint plotseling met koorts, hangerigheid, verkoudheid en hoesten. Deze verschijnselen verdwijnen vrij snel. Na twee tot drie dagen ontstaat de koorts opnieuw. Daarna ontstaat huiduitslag, die achter de oren begint en zich verspreidt over het hele lichaam.

De ziekte is zeer besmettelijk. Het virus zit in de neus- en keelholte van iemand die besmet is. Door hoesten, praten, niezen en via speeksel van bijvoorbeeld een speen komt het virus in de lucht en kan het door een ander ingeademd worden.



Eerder uitbraak in Den Haag

In april was er een uitbraak van mazelen op een kinderdagverblijf in Den Haag. Daar waren vier kinderen besmet met de ziekte. Deze kinderen waren allen niet ingeënt.

De meeste patiënten die dit jaar werden gemeld, zijn in het buitenland besmet geraakt. De GGD vermoedt dat dit ook bij het Leidse kind het geval is, maar dat wordt nog uitgezocht.

