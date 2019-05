Nederlands Blazers Ensemble begint eigen muziekfestival in Den Haag

Meestal worden gezelschappen gevraagd voor een festival. Ook het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) krijgt regelmatig een uitnodiging. Maar een eigen festival beginnen? Dat is een zeldzaamheid. Toch is dat wat precies wat het NBE gaat doen: het gezelschap organiseert tijdens het Pinksterweekend in het Haagse Zuiderstrandtheater een geheel eigen festival: Anywhere The Wind Blows.

Met het nieuwe festival wordt een lang gekoesterde wens werkelijkheid. Behalve het NBE zullen tijdens het festival, zoals de naam al doet vermoeden, artiesten optreden die uit verschillende windhoeken neerstrijken in Den Haag. Daaronder grote namen als de Turks-Nederlandse zangeres Karsu, de populaire Marokkaanse band Argaf en de Turkse zangeres Kalben.

Doel van het nieuwe festival, aldus Bart Schneemann van het NBE, is om verschillende culturen in Den Haag bij elkaar te brengen: 'Je hebt een Turkse avond, een Marokkaanse avond of een tango-avond. Maar een evenement waar dat allemaal samenkomt is er nog niet. Wij willen proberen om al die verschillende culturen met elkaar te verbinden. Ook om van elkaar te leren.'



Positieve energie

Dat het festival wordt gehouden in het Zuiderstrandtheater in Den Haag is opmerkelijk, want het NBE is gehuisvest in Amsterdam. Maar als vaste bespeler van het Zuiderstrandtheater hebben ze een goede band opgebouwd met het theater. Toen ze dan ook met het verzoek kwamen om een festival op te starten in Den Haag hoefde Schneemann niet lang na te denken: 'Het geeft heel veel positieve energie om hier te spelen.'

Die positieve energie was er afgelopen vrijdag ook al toen het gezelschap in Theater De Vaillant in de Schilderswijk was voor een jamsessie met muzikanten uit Den Haag. Het doel daarvan was tweeledig: enerzijds om elkaar te leren kennen, anderzijds om artiesten te selecteren voor het festival. En goed nieuws, want voorafgaand aan het festival op 9 en 10 juni, zal het NBE de Schilderswijk op 8 juni opnieuw bezoeken. De bedoeling is dat er dan samen met lokale en internationale artiesten alvast een voorproefje wordt gegeven. Daarbij worden korte optredens verzorgd in Juliana Plaza, Theater De Vaillant en de bibliotheek.





