150 kinderen lopen Vredesmars in Den Haag: 'Ik hoop de oorlog nooit meer mee te maken'

Honderdvijftig kinderen van Haagse scholen zijn donderdagmiddag vanaf het Malieveld naar het Vredespaleis gelopen om aandacht te vragen voor leeftijdsgenootjes in conflictgebieden. Bij het Vredespaleis, waar een symposium met wereldleiders is, boden ze een petitie aan die oproept tot het naleven van rechten voor alle kinderen in de wereld. Een aantal kinderen dat de Vredesmars van Save the Children liep, heeft zelf een oorlog meegemaakt.

Twee van die kinderen zijn Eldana en Anna Marie. Voor 2016 woonde Eldana in Eritrea en maakte daar de oorlog mee, Anna Marie woonde tot voor zes jaar terug in Syrië.

'Het is echt gevaarlijk daar. Je kan bijna geen voet buiten zetten', legt Eldana uit. 'Er was altijd wel een reden waarom je in de gevangenis gezet kon worden. Ik wilde graag naar Nederland vluchten maar toen werd ik opgepakt en vastgezet. Daarvan heb ik heel verdriet en dat hoop ik niet nog een keer mee te maken.'



'Bang dat ik het niet zou overleven'

Anna Maria kijkt met angst terug op haar vroegere leven. 'In Syrië hoorde je de bommen vallen. Dan ging de vloer helemaal trillen. Ik was bang dat ik het niet zou overleven. Net als andere mensen.'

Ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan organiseerde Save the Children een symposium in het Vredespaleis over de positie van kinderen die opgroeien in conflictgebieden. Twintig procent van de kinderen leeft in een conflictgebied, dat is twee keer zo veel als twintig jaar geleden.



'Bewustzijn creëren '

'Het is echt een evenement om te lobby'en', legt Annemieke Ruggenberg van Save the Children uit. 'Wij hopen zo bewustzijn te creëren. Ook de leiders die spreken op het symposium maken wij hier graag bewust van.'

Experts op het gebied van internationaal recht, psychosociale hulp en oorlogswonden kwamen donderdag bijeen om kennis te delen en na te denken over hoe kinderen beter geholpen kunnen worden. Zo was de hoogste VN-chef voor de mensenrechten, Michelle Bachelet aanwezig, net als burgemeester van Den Haag Pauline Krikke, beschermvrouwe prinses Viktoria de Bourbon de Parme en hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) Fatou Bensouda.

Petitie

De 15-jarige Ahmad uit Syrië (nu Krimpen aan den IJssel) nam donderdag uit handen van prinses Viktória een petitie in ontvangst die oproept tot het naleven van internationaal recht voor kinderen wereldwijd. De petitie is dit jaar gestart en al vijfhonderd keer ondertekend.