Kiki Bertens overleeft ook tweede driesetter op één dag in Rome

Ze moest er opnieuw diep voor gaan, maar tennisster Kiki Bertens mag zich opmaken voor de kwartfinales van het WTA-toernooi van Rome. De 27-jarige Wateringse won donderdag in drie sets van Carla Suárez Navarro uit Spanje: 6-4, 1-6, 6-3. Het was haar tweede driesetter op één dag.

Bertens had zich eerder op de dag al met pijn en moeite geplaatst voor de achtste finales in Rome. Daar had ze eveneens drie sets voor nodig tegen haar 17-jarige Amerikaanse opponente Amanda Anisimova. Tijdens dat duel ontsnapte ze ternauwernood met 7-5 in de laatste set.

De twee partijen waren nodig, omdat het woensdag de hele dag regende in de Italiaanse hoofdstad en tennissen op het gravel onmogelijk was. Tegen Suárez-Navarro (30) speelde vermoeidheid Bertens parten en was haar spel van wisselend niveau, maar voldoende om rekenen met mondiale nummer 31. Ze treft mogelijk in de kwartfinales de Japanse Naomi Osaka, de nummer 1 van de wereld.



Hoogst geklasseerde Nederlandse tennisster ooit

Sinds maandagochtend staat Bertens vierde op de wereldranglijst. Daarmee is ze de hoogst geklasseerde Nederlandse tennisster ooit. Dat heeft ze te danken aan haar toernooizege in Madrid van zaterdag. Betty Stöve bezette in 1977 de vijfde plek, nadat ze in de finale van Wimbledon had bereikt.