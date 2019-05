Groep de Mos/Hart voor Den Haag wijzigt naam

De Haagse lokale partij werd in 2013 opgericht door Richard de Mos nadat hij zich had afgesplitst van de PVV. Hij zat jaren voor de partij van Geert Wilders in de gemeenteraad van Den Haag en in de Tweede Kamer maar hij stapte uit de partij omdat hij niet terugkeerde op de nieuwe landelijke PVV-kieslijst.



In 2014 deed De Mos onder de naam Groep de Mos mee met de gemeenteraadsverkiezingen en hij won drie zetels. Vier jaar later gaf De Mos aan zijn partijnaam te willen veranderen in Hart voor Den Haag maar wilde hij nog geen afstand doen van zijn oude naam. Daarom nam hij in 2018 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen onder de naam Groep de Mos/Hart voor Den Haag. De partij werd met acht zetels de grootste van Den Haag. Nu wordt de naam dus gewijzigd in Hart voor Den Haag/Groep de Mos.



Past bij ons dna

Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar: ‘Hart voor Den Haag is wat wij allemaal hebben en dat is waar wij samen voor staan in elke keuze die we voor onze stad maken. Richard de Mos is onze partijleider, de partij is door hem opgericht en hij heeft vanaf de vorige verkiezingscampagne de naam Hart voor Den Haag geïntroduceerd, omdat dit het beste past bij ons dna. Bovendien draait het niet meer om Richard alleen; we zijn dé grootste partij en ons hart klopt voor de mooiste stad van Nederland.’

