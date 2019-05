Haagse oppositie ongerust over klimaatplannen

De oppositie in de Haagse gemeenteraad is uiterst kritisch op de duurzaamheidsplannen van het stadsbestuur. De partijen vinden dat het voorstel onvolledig is, zo blijkt donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. De klimaatplannen zijn volgens de oppositie niet ambitieus genoeg, blijven grote onderwerpen onbenoemd, zijn er geen meetbare tussendoelen gesteld en ontbreekt de financiële dekking.

De Haagse plannen richten zich op vier thema’s: de overgang naar schone energie, een aantrekkelijke leefomgeving, schone mobiliteit en het hergebruik van grondstoffen. De gemeente heeft in elk geval 40 miljoen euro voor alleen al de energietransitie uitgetrokken. De komende vier jaar heeft Den Haag in totaal 374 miljoen euro te besteden om alle duurzaamheidsplannen te betalen. Als de verkoop van de aandelen van Eneco is afgerond, komt er voor de gemeente meer geld beschikbaar om te investeren in duurzaamheid. Dat staat te lezen in het in maart gepresenteerde voorstel van de Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, Duurzaamheid).

Den Haag moet in 2030 klimaatneutraal zijn, is de doelstelling van het stadsbestuur. Maar met de plannen die er nu liggen, gaat de stad dat niet halen, is de opvatting van de oppositiepartijen zoals de Haagse Stadspartij, PvdA, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP.



‘Kabbelnota’

Pieter Grinwis van laatstgenoemde partij noemt het ‘een kabbelnota’. Volgens Robert Barker van de Partij voor de Dieren wordt ‘het oude collegebeleid opnieuw verkocht’. Barker: ‘Tien jaar geleden lagen deze plannen er al. Het is oude wijn in nieuwe zakken.’ Om in duurzame termen te spreken: ‘Het is een circulaire nota.’

Daar waar de Haagse Stadspartij, PvdA, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP een jaar geleden bij de presentatie van het coalitieakkoord nog hoopvol waren over het streven naar een klimaatneutrale stad in 2030, zijn ze nu ongerust over de eerste uitwerking van de duurzaamheidsplannen. ‘Uit het coalitieakkoord leek ambitie uit te stralen, maar op het gebied van duurzaamheid is het nu een leeg vel’, stelt Barker.



'Nota is niet te vreten'

Volgens de partijen ontbreken de onderwerpen voedsel, circulaire economie, energie en luchtkwaliteit, terwijl die van groot belang zijn als Den Haag een klimaatneutrale stad wil zijn. Daarnaast zijn er geen meetbare doelen gesteld om te controleren wanneer er welke klimaatdoelen behaald moeten zijn. 'We zijn nu niet op weg naar een klimaatneutraal Den Haag in 2030', zegt Barker. Volgens Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is er geen tijd te verliezen: 'We hebben nog één generatie om het tij letterlijk te keren. Alles waar je nu mee wacht, maakt de opgave in de toekomst veel moeilijker en duurder.'

Alleen de PVV was blij dat dat het woord 'voedsel' niet in de duurzaamheidsnota voorkwam. 'En dat is maar goed ook, want de nota is niet te vreten’, zegt PVV’er Sebastian Kruis over het voorstel. 'We gaan honderden miljoenen euro’s belastinggeld verspillen aan deze klimaatgekte, los van wat het de Hagenaars zelf nog gaat kosten.' Toch is de PVV niet tegen alle duurzaamheidsplannen, 'zoals verbeteringen op het gebied van luchtkwaliteit en groen'. Kruis stelt voor 'om de nota te beschouwen als dierbare herinnering, maar nooit uit te voeren'.



'We zijn wel groen, maar niet gek'

Ook het CDA is ongerust over de haalbaarheid van de Haagse klimaatplannen. 'Ik maak me zorgen over de jaartallen om van het gas af te gaan', zegt Kavish Partiman. 'Ik vraag me af of het wel realiseerbaar is. Hoe zijn we van plan om dit te doen? Want 2030 is al bijna over tien jaar.' Volgens Grinwis van ChristenUnie-SGP moeten de plannen 'duidelijk, zekerheid en handelingsperspectief bieden'. Grinwis: 'Daar ben ik nog niet gerust op.'

Het klopt overigens dat de duurzaamheidsplannen nog weinig concreet zijn, stelt Chris van der Helm van coalitiepartij VVD. 'Want er nog heel veel stukken aan.' Wat de VVD betreft zijn de criteria haalbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de plannen 'heel belangrijk'. Van der Helm zegt stellig: 'We zijn wel groen, maar niet gek.'



'Grootste verandering sinds de wederopbouw'

Vooral coalitiepartijen D66 en GroenLinks zien de plannen als een enorme stap naar een klimaatneutraal Den Haag in 2030. 'We zetten een wissel om. We nemen het voortouw bij de aanpak van klimaatverandering', zo begint GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns zijn betoog. 'Het is de grootste verandering sinds de wederopbouw.' D66'er Dennis Groenewold legt uit wat volgens hem een van de grootste uitdagingen is: 'In tien jaar tijd moeten we meer dan 200.000 huizen van het gas af krijgen.'

Kapteijns: 'Natuurlijk heb ik er begrip voor dat er partijen zijn die zeggen dat er nog dingen aan de plannen ontbreken en dat er partijen zijn die vinden dat we te hard van stapel lopen. We kunnen bakkeleien over puntjes die er wel of niet in staan, maar het belangrijkste is dat we nu aan de slag gaan. Daar zit de stad op te wachten.' Barker ziet dat anders en noemt het 'een slappe nota'. Kapteijns: 'Het is het makkelijkst om vanuit de oppositiebankjes te roepen dat het sneller en beter kan.'



'Hoe houden we de planeet leefbaar?'

'Hoe houden we de planeet leefbaar?', is de drijfveer van wethouder Van Tongeren voor haar aanpak. Ze komt later met een nadere uitwerking van de plannen. Veel hangt namelijk af van de opbrengst van de aandelenverkoop van Eneco. Ook zal de wethouder nog met een voorstel komen voor de uitbreiding van de milieuzone en een zone voor de meest vervuilende brommers zoals de Puch. Ze hoopt nog voor komende zomer de plannen af te hebben voor de zone voor de tweetaktbrommers, na de zomer volgt een uitbreiding van de milieuzone voor vrachtwagens.

De nota is na een urenlange vergadering aangenomen: alleen de Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PVV en SP stemden tegen.

