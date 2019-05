Van Haagse mupigate tot mupitreurnis

De mupigate in Den Haag is uitgemond in een mupitreurnis. De Haagse Stadspartij (HSP) diende donderdagnacht een motie van treurnis in tegen wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) omdat de plaatsing van de lichtgevende reclamezuilen volgens de partij niet op de juiste manier is gegaan. De motie kreeg onvoldoende steun.

In de Haagse binnenstad staan 25 mupi's, dat zijn lichtgevende reclamezuilen. Ze zijn van het bedrijf JCDecaux. De zuilen zijn sommige bewoners en een aantal politieke partijen een doorn in het oog omdat ze niet passen in het historische centrum van Den Haag. Bovendien vinden ze dat de mupi's door het felle licht te opdringerig zijn.

De Haagse Stadspartij is de reclamezuilen dus liever kwijt dan rijk. Maar los daarvan is de gemeenteraad volgens de partij niet goed geïnformeerd over de aanbesteding van de reclamezuilen en ook niet over de gunning ervan. 'De gang van zaken rond de aanbesteding van de reclamezuilen is niet transparant geweest', stelde raadslid Peter Bos. 'Burgers hebben het gevoel dat zij voor voldongen feiten zijn gesteld. Hierdoor is het vertrouwen tussen de burger, gemeente en de politiek geschaad.' De partij diende daarom een motie van treurnis in.



Zitten slapen

Raadslid Rene Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos nam het op voor zijn wethouder. 'U dient eigenlijk een motie in tegen uzelf', zei hij tijdens het debat. 'Want de aanbesteding is begonnen toen de Haagse Stadspartij nog in het college zat. U heeft zelf zitten slapen.'

Ook wethouder De Mos had weinig begrip voor de motie. 'Ik deel uw treurnis niet', zei hij. 'Met de opbrengsten van de mupi's gaan we mooie dingen voor de stad doen. Misschien planten we wat treurwilgen voor u. Maar we kunnen niet van de reclamezuilen af want er liggen contracten met JCDecaux. We zijn dus juridische verplichtingen aangegaan.'



Oppositie

De motie van treurnis van de Haagse Stadspartij kreeg alleen steun van een deel van de oppositie. PvdA, SP, Partij voor de Dieren en de PVV stemden voor.