Vuurwerkfestival wordt verplaatst of afgelast vanwege grote drukte vorig jaar

Het Internationale Vuurwerkfestival Scheveningen wordt dit jaar later gehouden dan voorgaande edities of afgelast. Dat meldt de organisatie. Het evenement moet anders omdat het afgelopen zomer heel erg druk was op Scheveningen en de veiligheid van de bezoekers in gevaar kwam.

Het was zo druk dat burgemeester Pauline Krikke zich zorgen maakte over de veiligheid. 'De gemeente hecht zeer aan een mooi en veilig Vuurwerkfestival. Daarover zijn ook gesprekken gaande met de organisatie,' zegt de woordvoerder van de burgemeester. 'Wel is duidelijk dat de opzet van de afgelopen jaren aanpassingen behoeft met onder andere extra aandacht voor de bereikbaarheid van het evenemententerrein voor de hulpdiensten.'

Het festival trok vorig jaar 100.000 bezoekers. Die hadden grote moeite om na afloop naar huis te gaan. Er waren lange rijen bij de bus- en tramhalte en het autoverkeer zat muurvast. Het is nog niet bekend wanneer het festival wordt gehouden.

Drie opties

Volgens Bjorn van Dijl, voorzitter van de Stichting Internationaal Vuurwerkfestival, zijn er drie opties. Het festival kan worden verplaatst naar de laatste week van de bouwvak, eind augustus. Of het evenement wordt naar september verplaatst. Tenslotte ligt de mogelijkheid dat het evenement wordt afgelast omdat het uit zijn jasje is gegroeid op tafel, maar daar wil de organisatie liever nog niet over nadenken. Een definitief besluit is nog niet genomen.

Volgens de organisatie is de gemeente welwillend en willen beide partijen graag dat het festival doorgaat. De gemeente zegt nog geen vergunningsaanvraag te hebben gekregen. 'We kunnen dus ook nog geen oordeel vellen met betrekking tot bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning.' Wel is duidelijkheid dat voor het verlenen van een vergunning de veiligheid van het evenement op orde moet zijn.

