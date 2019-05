Den Haag slibt dicht in 2040 door al het verkeer

De gemeente Den Haag, ANWB, werkgeversorganisatie VNO-NCW en de HTM maken zich grote zorgen over de bereikbaarheid van de stad in 2040. Dat blijkt uit de mobiliteitstransitiebrief. Volgens wethouder Robert van Asten loopt de stad kans op een verkeersinfarct als er geen scherpe keuzes worden gemaakt. Daarom zijn er zes doelstellingen geformuleerd: mobiliteit moet veilig, efficiënt, schoon, op maat, betaalbaar en verbonden zijn.

Den Haag groeit tot 2040 door naar ruim 600.000 inwoners. De stad heeft nu al de hoogste autodichtheid van het land met 166.000 geregistreerde auto's. Door de verwachte groei van het aantal huishoudens kan het aantal auto's bij ongewijzigd beleid toenemen tot 212.000. Er komen tienduizenden woningen en banen bij. Ook het toerisme groeit sterk. Het gevolg van dit alles is een grote toename van het aantal verplaatsingen.

Het gebruik van het openbaar vervoer groeit sterk en dit leidt tot capaciteitsknelpunten, bijvoorbeeld in de tramtunnel, op het Rijswijkseplein en in de Binckhorst. De groei van het aantal reizigers kan niet op deze lijnen worden opgevangen door meer trams te laten rijden vanwege onvoldoende railcapaciteit, zoals in de tramtunnel. Ook de inzet van ruimere trams lost dit maar ten dele op.



Ook fietsfile

Met de fietspaden is het niet veel beter gesteld. Op drukke punten in de stad ontstaan in ochtend- en avondspits fietsfiles. Het gaat om het Rijswijkseplein richting de Pletterijkade en de Laan van Meerdervoort richting de Groot Hertoginnelaan. Ook het fietsparkeren in wijken is steeds meer een probleem.

Uit de mobiliteitstransitiebrief blijkt dat de grootste oorzaak van de drukte op de weg het inefficiënte gebruik van het wegennet is. De Hagenaar pakt vaak de auto voor relatief korte ritjes. 45 procent van de verplaatsingen met de auto is tussen de 5 en 7,5 kilometer. Op afstanden tot 12,5 kilometer loopt het autogebruik op tot 70 procent. Dit zijn afstanden waar andere vervoersmiddelen, zoals de tram of de fiets, meer geschikt voor zijn.