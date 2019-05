Horrorboom met rupsen teistert buurt: 'Het is te smerig voor woorden, ze zitten overal'

Rupsen, rupsen en nog eens rupsen. Vanuit de boom, op de voordeur, de gevel, de tuinset en, als je niet uitkijkt, op je kleding en in je haar. Peter Weijermans uit de Houtwijk in Den Haag wordt er helemaal gek van. De boom net naast zijn schutting zit vol met de rupsen van de stippelmot en hij voelt zich in de steek gelaten door de gemeente. 'Het is een horrorboom. Het is te smerig voor woorden om hier te lopen. Niemand doet er iets aan.'

Toen Peter afgelopen week in zijn achtertuin van het zonnetje zat te genieten, zag hij voor het eerst een rups voorbij kruipen. 'Ik dacht nog bij mezelf, leuk, daar komen vlinders van. Maar toen werden het er opeens veel meer. Nu word ik overspoeld door die beesten.'

De rupsen van de zogeheten stippelmot zitten in een boom, die helemaal wit uitgeslagen is door de webben waar de beestjes in krioelen. 'Vanuit de boom kruipen ze naar de rest van de straat toe', vertelt Peter. 'Ik kan niet meer in mijn tuin zitten. Ik heb al mijn luchtroosters dicht moeten maken. Ik kan amper mijn huis in omdat ik die beesten dan mee naar binnen neem. Straks heb ik ze nog in mijn eten.'

Boom omzagen

Peter heeft de gemeente ingeschakeld in de hoop dat zij de boom weg kunnen halen of een andere oplossing hebben. Maar volgens Peter heeft de gemeente tegen hem gezegd dat ze er niks aan kunnen doen en dat Peter het zelf moet oplossen. 'Ik ben laaiend. Ik ben in staat om die boom om te zagen.'

De buren van Peter zijn het daarmee eens, ondanks dat het omzagen van een boom strafbaar is. 'Ik heb al eerder gezegd, laten we hem omhakken of in de brand steken', zegt een buurvrouw van Peter, die ook last heeft van de rupsen. 'Dan delen we de boete gewoon met elkaar.'

Geen beleid

'Het is gewoon raar dat er geen beleid is voor dit soort problemen in een stad als Den Haag', aldus de buurvrouw. Daar is Peter het mee eens: 'Ze zijn van de gemeente nog niet eens komen kijken om te zien hoe erg het is. Ik begrijp er niks van. En dan kan het nog wel een maand duren voordat die beesten weg zijn.'

De gemeente laat in een reactie weten dat ze in principe alleen de eikenprocessierups en de bastaardsatijnrups bestrijden omdat die soorten een allergische reactie kunnen veroorzaken. 'Echter, om de situatie goed te kunnen beoordelen, sturen we binnenkort een groenbeheerder van de gemeente langs om poolshoogte te nemen', aldus de gemeente.

