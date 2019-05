Coldcase: wie bracht de 31-jarige Iwona Galla om het leven?

Eén van de belangrijkste sporen die de politie heeft om de zestien jaar oude moord op de 31-jarige Iwona Galla alsnog op te lossen, is DNA dat mogelijk van de dader is. De Poolse vrouw werd in mei 2003 om het leven gebracht in een huis aan de Vuurdoorn in Naaldwijk, toen ze daar wiet ging knippen op zolder. Het coldcaseteam heeft de zaak heropend en de hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. De politie hoopt op tips over de dader en wil ook meer te weten komen over het leven van Iwona.

De 31-jarige vrouw groeit op op het platteland in het zuidwesten van Polen, samen met haar ouders, broer en zus. Ze is slim en heeft veel vriendinnen. Haar hobby’s zijn lezen en volleybal. Haar ouders kweken zelf groenten en fruit en van jongs af aan helpt Iwona mee. Na de middelbare school gaat ze naar de universiteit. Ze studeert Pedagogiek, krijgt een baan op een arbeidsbureau en later bij een particuliere school.

In 2001 vertrekt ze naar Nederland om daar werk te zoeken en zo een nog betere toekomst op te bouwen. Ze gaat aan de slag in de tuinbouwsector in het Westland, krijgt een relatie en gaat met haar vriend samenwonen in een huis aan de Edisonstraat in Schiedam. Ze heeft het naar haar zin in Nederland, heeft veel contact met andere Polen en houdt van een feestje na haar werk.

Wiet knippen

Iwona heeft regelmatig contact met haar familie in Polen. Maar iets wat ze niet vertelt, is dat ze een lucratievere manier heeft gevonden om aan geld te komen: ze werkt als hennepknipster. Op 6 mei 2003 moet ze werken in een huis aan de Vuurdoorn in Naaldwijk, waar een vriendin van haar woont, samen met haar man en stiefzoon.

De vriendin haalt Iwona ’s morgens vroeg op in Schiedam, terwijl haar zoon van 9 jaar nog ligt te slapen in de woning waar de hennepkwekerij staat. De man van de vriendin is dan de deur al uit. De politie vermoedt dat op het moment dat de bewoonster vertrok, iemand via de achterkant van het huis is binnengekomen en meteen is doorgelopen naar de wietplantage op zolder om de wiet te stelen.

Worsteling op eerste verdieping

Als Iwona en haar vriendin terugkomen, is de dader vermoedelijk nog in het huis, maar dat valt op dat moment niemand op. Het 9-jarige jongetje wordt wakker gemaakt en rond 8.30 uur gaan de vriendin van Iwona en haar zoon de deur uit. Iwona wil aan de slag gaan met het knippen van de wiet, maar zo ver komt het niet. Het lijkt er op dat ze al op de eerste verdieping iemand is tegengekomen en dat toen een worsteling is ontstaan die haar het leven heeft gekost.

Iwona is met geweld om het leven gebracht. Haar lichaam wordt ontdekt door de bewoonster van het huis. Zij is gealarmeerd door de vriend van het slachtoffer, die geen contact meer met haar kreeg. Op de plaats waar ze is aangetroffen, is DNA-materiaal gevonden. De politie gaat ervan uit dat hier sporen van de dader bij zitten.

Ongelukkig toeval

De politie denkt dat het de dader niet om Iwona ging, maar om de wiet. Het stel dat destijds in het huis aan de Vuurdoorn woonde, was bekend binnen de softdrugswereld en meerdere mensen wisten dat zij een wietplantage op zolder hadden. De wiet was rijp om geoogst te worden. Dat is een populaire periode voor dieven om toe te slaan.

Het vermoeden is dat Iwona door een ongelukkig toeval op de wietdief is gestuit. Het zou ook kunnen dat Iwona haar moordenaar wel persoonlijk kende en dat hij haar heeft omgebracht omdat hij bang was dat ze hem zou verraden bij de bewoners. De politie komt graag in contact met iedereen die meer kan vertellen over het mogelijke motief voor de moord.

Wiet en geld weg

Op de zolder lag al een hoeveelheid geknipte wiet, wat is meegenomen door de dader. Ook miste er een groot bedrag aan contant geld uit het huis. Mogelijk is het opgevallen dat iemand vanaf begin mei 2003 ineens beschikte over gedroogde wiet en een aanzienlijk geldbedrag.

Het is ook mogelijk dat de dader zich na de moord anders is gaan gedragen of er in zijn omgeving over heeft gesproken. Mogelijk was hij in 2003 actief in de softdrugswereld in het Westland, omdat hij kennelijk wist dat er een hennepplantage te vinden was in het huis aan de Vuurdoorn. De politie komt graag in contact met iedereen die vermoedt wie de moordenaar van Iwona Galla zou kunnen zijn.

Wie kende Iwona?

Daarnaast wil het coldcaseteam graag spreken met mensen die Iwona kenden. Ze woonde aan de Edisonstraat in Schiedam en ging veel om met mensen uit de Poolse gemeenschap. Het is voor de politie moeilijk om met die mensen in contact te komen, omdat veel mensen destijds illegaal in Nederland waren of zich bezighielden met wiet.

De politie benadrukt dat die feiten inmiddels zijn verjaard en dat mensen hier geen problemen meer mee krijgen. Het gaat om het oplossen van de moord op Iwona Galla, en daar is informatie voor nodig van mensen die haar gekend hebben: wat deed ze, met wie ging ze om, wat speelde er? Voor de ouders en familie van Iwona is het belangrijk dat er zestien jaar later alsnog gerechtigheid komt.

