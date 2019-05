En dat is zeven, Simonis op de Hoek is nieuwste visrestaurant

In de haven van Scheveningen wordt vrijdag 24 mei 'Simonis op de Hoek' officieel geopend. Met de komst van dit pop-up restaurant heeft het Simonis-imperium nu zeven restaurants in Den Haag. Giovanni Simonis, vierde generatie Simonis, gaat samen met neef Dennis en diens zoon Jordy de snackbar beheren.

'Over de naam hebben we niet lang hoeven denken, we noemden het altijd al zo', legt Giovanni Simonis uit. De Hoek is hemelsbreed zo'n 200 meter van restaurant en viswinkel Simonis aan de Haven verwijderd en ligt weinig verrassend, op de hoek.

Van jongs af aan werkt Giovanni Simonis mee in het familiebedrijf. Hij is 29 en twee jaar geleden afgestudeerd als arts aan de Leidse universiteit. 'Mijn ouders hebben me altijd gestimuleerd om iets buiten het familiebedrijf te doen. Maar na mijn studie koos ik toch voor Simonis. Net als mijn vader, hij heeft ook geneeskunde gestudeerd.'

Beach House Scheveningen

Het pand op de hoek was al eigendom van Simonis en werd verhuurd aan Vishandel Henk Kraan. Die verhuisde zijn zaak naar Leidsenhage, The Mall of the Netherlands. Simonis ontwikkelde plannen om op die hoek Beach House Scheveningen te bouwen, een luxe appartementencomplex met plek voor twintig appartementen. En natuurlijk ontbreekt de horeca in het pand niet, Simonis aan de Haven zou naar die plek verhuizen.

'Het ene moment duurt het nog twee jaar voor het Beach House er staat en de andere dag vijf jaar', legt Giovanni uit. 'Om voor die korte periode een huurder te vinden voor de hoek, we wisten het niet. Dan merk je het voordeel van een familiebedrijf. We hadden aan een paar blikken genoeg, We gaan daar zelf een zaak openen.'

In de loop

Hij praat enthousiast over de nieuwe onderneming. 'Er zijn nog veel mensen die Simonis niet kennen en deze zaak zit beter in de loop. En voor de mensen die ons wel kennen zetten we natuurlijk Simonis in de naam, die heeft toch een uitstraling.'

'Over de naam gesproken', vervolgt hij, 'We krijgen vaak vragen dat mensen onder onze naam een zaak willen beginnen. Laatst nog een paar Polen, die zeiden dit moet je bij ons komen doen, dat loopt als een trein.' Maar dan denk ik maar aan de woorden van mijn opa. Hoe verder van huis, hoe minder de winst.'

