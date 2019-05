Buurman over overleden Haagse (91): 'Ik zag haar rollator staan, maar er werd niet opengedaan'

De 91-jarige vrouw werd gevonden in haar huis aan de Erasmusweg in Den Haag. | Foto: John van der Tol

Wat is er vorige week gebeurd in het huis van een 91-jarige vrouw uit Den Haag? De vrouw werd dood gevonden in haar huis, maar het is nog allerminst duidelijk wat de bewoonster van de portiekwoning aan de Erasmusweg is overkomen. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat er mogelijk sprake is van een misdrijf.

'Soms raakten we een paar minuten met elkaar aan de praat', zegt de buurman van de vrouw. 'Maar verder kenden we elkaar alleen van hoi en hallo als we de deur uit gingen.' De man heeft geen idee wat er gebeurd kan zijn. 'Ik heb niets gehoord.'

De bewoonster werd vorige week woensdag gevonden toen de thuiszorgmedewerkster niet werd binnengelaten, vertelt de buurman. 'Ik zag haar rollator wel staan, dus ik dacht: misschien is ze wel gewoon hier.' Nadat de buurman de thuiszorgmedewerkster de portiek had binnengelaten, werd de politie ingeschakeld. 'Ze had meerdere keren aangebeld, maar er werd niet opengedaan.'



Vermoeden

Agenten vonden het lichaam van de vrouw niet veel later. De politie bracht dat acht dagen later pas naar buiten, omdat rechercheurs pas in de loop van het onderzoek het vermoeden kregen dat het mogelijk om een misdrijf gaat, zegt een woordvoerder. Details daarover kon hij nog niet kwijt.

Volgens de buurman woonde de vrouw alleen in het huis op de eerste etage van het complex. 'Het was altijd een fitte vrouw. Tot een paar jaar geleden fietste ze veel en was ze elke dag actief.' Hij omschrijft haar als een aardige en rustige vrouw. 'Zoals veel oudere mensen, rustig. In al die jaren hebben we nooit problemen met elkaar gehad.'



Getuigen

Er is een groot rechercheteam op de zaak gezet en de woning van de vrouw is nog steeds verzegeld. Ook is er al een buurtonderzoek gedaan. Ondertussen krijgen mensen - die denken vorige week dinsdag of woensdag iets belangrijks te hebben gezien - het verzoek om de politie te bellen. Een woordvoerder kon vrijdagmiddag nog niet zeggen of er al bruikbare informatie is binnengekomen.

LEES OOK: Dode vrouw (91) gevonden, mogelijk misdrijf