Driemaal scheepsrecht? 'Haal Formule 1-demo naar Den Haag'

Ronkende motoren, pijlsnelle raceauto's en grote namen als Lewis Hamilton en Max Verstappen. Sinds Zandvoort de Nederlandse Grand Prix weer heeft binnengehaald, is bij Hart voor Den Haag/Groep de Mos de droom over een Formule 1-demonstratie in de stad weer springlevend.

De partijleider van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, Richard de Mos, probeerde acht jaar geleden ook al de Formule 1-demonstratie naar de stad te halen. Toen wees het college het voorstel van De Mos (destijds raadslid namens de PVV) nog resoluut af omdat het niet bij het imago van de stad zou passen. Maar halverwege 2016 bleek het college positiever, toen De Mos het voor de tweede keer vroeg. Toenmalig wethouder Karsten Klein (CDA) was het met De Mos eens dat er 'een toegenomen belangstelling voor Formule 1 in Nederland is'.

Toch kwam de Formule 1-demonstratie in Den Haag er niet. Amper een half jaar na de positieve boodschap van wethouder Klein werd er een streep door het evenement gehaald. Er was toen wel met sponsor Red Bull gesproken, maar het binnenhalen van het evenement bleek te duur. Wellicht zou het de stad 100.000 euro gaan kosten.



'Mee in de slipstream van de Formule 1-hype'

Vandaag de dag is er een nieuwe realiteit, stelt Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste partij van de stad. De partij van De Mos probeert het nu voor de derde keer. Zandvoort heeft namelijk de Nederlandse Grand Prix binnengehaald voor 2020, Max Verstappen heeft ervoor gezorgd dat Formule 1 populairder is dan ooit in Nederland en Rotterdam ziet af van het organiseren van de Formule 1-demonstratie. Verder moet niet worden vergeten dat Hart voor Den Haag/Groep de Mos de lijfspreuk 'Wij regelen het' hanteert. Dat kan De Mos in dit geval zelf in praktijk brengen, want hij is sinds een jaar wethouder van toerisme.

'Wij gaan als stad natuurlijk graag mee in de slipstream van de Formule 1-hype', betoogt raadslid Damiën Zeller van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. 'Internationale coureurs en raceauto's in ons eigen Den Haag: topsport van formaat.' Zijn collega Ralf Sluijs vult aan: 'Het evenement was jarenlang in Rotterdam en trok daar een grote schare fans. Ook de laatste demonstratie in Assen bracht 100.000 bezoekers op de been. Dat soort aantallen betekenen een enorme boost voor de lokale economie.'



'Max Verstappen de Rotterdamsebaan laten inwijden'

Het perfecte moment is volgens de partij in 2020; de opening van de Rotterdamsebaan, de nieuwe tunnel tussen het Haagse knooppunt Ypenburg en de A13. 'Het zou toch geweldig zijn als de nieuwe weg geopend wordt met de eerste Formule 1-demo in Den Haag. Dat kan unieke beelden opleveren die de hele wereld overgaan. Wij zijn ervan overtuigd dat Max Verstappen de Rotterdamsebaan vanaf de Haagse Binckhorst graag inwijdt met zijn bolide', zeggen Zeller en Sluijs.

De fractievoorzitter van GroenLinks, Arjen Kapteijns, is allesbehalve enthousiast over het plan van zijn coalitiepartner. 'Het is een evenement dat prima in de jaren negentig van de vorige eeuw past', reageert Kapteijns. 'Ik denk niet dat het past bij het profiel van de stad die we nu willen zijn. Er zullen vast veel mensen op af komen, maar dat weegt niet op tegen de overlast die dit met zich meebrengt voor onze eigen inwoners. Denk aan de luchtverontreiniging en de herrie die dit evenement gaat veroorzaken.'



GroenLinks ziet liever demo van elektrische raceauto's

Kapteijns ziet de Rotterdamse taferelen liever niet in Den Haag. 'In Rotterdam is dan het centrum het hele weekend overgenomen door raceauto's. Er zal vast een goede reden zijn dat Den Haag dit feest tot nu toe altijd aan zich voorbij heeft laten gaan', denkt het raadslid.

GroenLinks stelt desgevraagd iets anders voor: een demo van de Grand Prix voor elektrische raceauto's, de Formula E. Kapteijns: 'Deze Grand Prix is kleinschalig begonnen, maar trekt nu ook heel veel mensen en is ook echt professioneel aan het worden.' Wil Den Haag dus op de toekomst inspelen, kan beter hierop worden ingezet. 'Want over vijf of tien jaar is het racen in het type auto's waar nu mee wordt geracet toch anders. Dan is dit een alternatief.'



'GroenLinks in Zandvoort wél akkoord met Formule 1'

Hart voor Den Haag/Groep de Mos staat echter niet te springen om de Formula E. 'Onze voorkeur ligt bij Formule 1. Opvallend is overigens dat GroenLinks in Zandvoort wél akkoord is gegaan met de komst van de Formule 1', reageert een partijwoordvoerder. 'Dan zou dat hier in Den Haag ook moeten kunnen.'

De fractieleider van GroenLinks verwacht geen coalitiecrisis over de Formule 1-demo. 'We hebben hier geen afspraak over gemaakt in het akkoord, dus dit is een vrije kwestie. Het staat de fractie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos helemaal vrij om hun wens te uiten. Maar de vraag is of het college het ook goed vindt? Mijn fractie heeft in elk geval ernstige twijfels', zegt Kapteijns.



'Zoveelste luchtballonnetje'

Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft vrijdag aan het stadsbestuur van Den Haag gevraagd of het bereid is om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de Formule 1-demo's naar Den Haag te halen, tenminste voor de periode waarin er Formule 1-races in Nederland plaatsvinden.

'Ik zie dit - ondanks de mooie proza - als het zoveelste luchtballonnetje van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Ze willen met een goed gevoel het weekend in, want ze willen ook het Eurovisie Songfestival naar Den Haag halen. In die categorie schaar ik dit ook', aldus Kapteijns.

