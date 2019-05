Coldcaseteam opnieuw aan de slag met oude Westlandse moordzaak

Het onderzoek naar de moord op een 31-jarige vrouw in Naaldwijk, in mei 2003, is door de politie heropend. Een coldcaseteam gaat opnieuw met de zaak aan de slag, in de hoop het misdrijf op te lossen.

De Poolse Iwona Galla werd op 6 mei 2003 dood gevonden in een huis aan de Vuurdoorn in Naaldwijk. Ze was met geweld om het leven gebracht. De vrouw verbleef illegaal in Nederland en zou in die tijd hebben gewerkt in het Westland en in Schiedam. Volgens de politie was ze in de Naaldwijkse woning om de toppen van hennepplanten te knippen.

Al zestien jaar ligt er een beloning klaar van 20.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding van de dader of daders. Maar tot op de dag van vandaag is er nooit iemand aangehouden. Komende dinsdag besteden de opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht aandacht aan de moordzaak.

