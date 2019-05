Noordwijk maakt zich op voor kampioenswedstrijd

De goede uitgangspositie werd mede bereikt door een knappe ontsnapping vorige week van Noordwijk tegen DOVO. Een 1-3 achterstand werd omgebogen in een 4-3 overwinning. Door deze overwinning en het verlies van Quick Boys tegen VVOG lijkt het kampioenschap beslist.

'Ja het is dichtbij', zegt Noordwijk-speler Thomas Reynaers. 'Dat is mooi natuurlijk, maar we moeten deze wedstrijd eigenlijk niet anders beschouwen dan een normale wedstrijd. Natuurlijk hebben we een geweldige comeback gemaakt tegen DOVO, maar die wedstrijd is geweest. Nu is er een moment waarop we kampioen kunnen worden, en ik ben benieuwd hoe we daar zaterdag tegen Hoek mee omgaan'.



Afmaken in Hoek

Trainer Kees Zethof is duidelijk over de intenties waarmee zijn ploeg zaterdag het veld in gaat. 'Als je meedoet bestaat de kans dat je in de positie komt om het te pakken. We gaan naar Hoek om het daar al af te maken en niet met in het achterhoofd dat het de week erna ook nog zou kunnen'.