'ADO Den Haag zal eerst interim-directeur aanstellen'

ADO Den Haag maakt er geen haastklus van en gaat zorgvuldig op zoek naar de opvolger van directeur Mattijs Manders, die gisteren bekend maakte dat hij in juni vertrekt bij de club.

Manders gaat aan de slag als directeur van de Eredivisie CV en dat zorgt plotseling voor een vacature bij ADO Den Haag. Aangezien ADO nog geen tweede statutair directeur heeft, is het zaak om zo snel mogelijk een opvolger van Manders te vinden. In de komende transferperiode is het vrijwel onmogelijk om zaken te doen zonder directeur. Toch zal ADO geen haast maken met de definitieve aanstelling van een directeur.

Volgens Omroep West Sport-verslaggever Jim van der Deijl wordt gekozen voor een tussenoplossing. 'De club zal eerst een interim-directeur aanstellen die voorlopig aan de slag gaat. Op die manier ontstaat er tijd om naar een directeur voor de lange termijn te zoeken. Het zal lastig genoeg worden om een opvolger van Manders te vinden. ADO is een moeilijke club om te besturen, dat kun je zien aan het grote aantal directeuren dat ADO heeft versleten in de laatste tien jaar. Wat dat betreft heeft Manders het in de afgelopen drie jaar knap gedaan'.



