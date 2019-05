Nasser El Khayati zet mooi record op zijn naam en is beste ADO-speler van de eeuw

El Khayati wist in het seizoen 2018/2019 zeventien keer het net te vinden en gaf twaalf keer een assist. Daardoor is hij bij 29 doelpunten betrokken. Tot afgelopen woensdag was Dmitri Bulykin de meest waardevolle speler van het seizoen. De Russische spits scoorde in 2010/2011 21 doelpunten en gaf zes keer een assist.

Als je de statistieken van El Khayati vergelijkt met andere Eredivisie-spelers dan doet de middenvelder van ADO Den Haag het qua assists net iets minder dan Ajax-spelers Dusan Tadic (13) en Hakim Ziyech (13). El Khayati staat derde met twaalf assists. In het klassement met de meeste waardevolle spelers (doelpunten + assists) staat El Khayati ook derde achter Tadic en Luuk de Jong (PSV).



Vier goals El Khayati ook de boeken in

De vierklapper van El Khayati tegen Excelsior is ook in de boeken gekomen. Het was pas de vierde keer sinds 1956 (start eredivisie) dat een ADO-speler vier keer scoorde in een wedstrijd. Harry van der Laan in 1991, Lex Rijnvis (1961) en Roel Timmer (1959) gingen hem voor. El Khayati was wel de eerste die vier keer scoorde in een uitwedstrijd.

LEES OOK: Groenendijk: '15 punten uit de laatste 6 wedstrijden voor ADO, ongekend!'