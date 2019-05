'Ik schaam me als ik foto’s zie van vroeger', Debby doet met 50 kilo minder mee aan Leiden Marathon

Ze kan er nu naar kijken, naar oude foto's waarop ze nog 130 kilo weegt. Maar dat was niet altijd even makkelijk. 'In het begin had ik er echt wel moeite mee. Dan kwam er toch wel schaamte naar boven', zegt Debby. Nu zit ze met 77 kilo stukken beter in haar vel en ze hoopt nu de halve marathon onder de twee uur te lopen.

'Het omslagpunt kwam toen ik mezelf terug zag op een familiefoto', blikt Debby terug. 'Ik werd eigenlijk heel stil en ben toen van mezelf geschrokken. Ik wist natuurlijk wel dat ik te zwaar was, maar op een gekke manier werd het me pas heel duidelijk toen ik die foto zag.'



Familie bij elkaar

'Ik heb de familie bij elkaar geroepen en verteld dat ik verdrietig was over mijn gewicht en dat ik niet zou kunnen afvallen zonder hun hulp.' Wat volgde was een moeizaam en langzaam proces van meer bewegen en anders eten. Het begon met wandelen en daarna begon Debby ook met hardlopen.

Terugkijkend beseft ze dat de kilo's erbij kwamen terwijl ze druk bezig was met haar gezin en met het bedrijf. 'Uiteindelijk moest ik beseffen dat ik het waard was om tijd voor vrij te maken. En op het moment dat de kinderen groter werden kon ik die tijd voor mezelf wel claimen. En dat ben ik ook gaan doen.'



Trots

Debby is trots op het feit dat ze die 50 kilo er zonder veel hulp zelf vanaf heeft gekregen. 'Dat is heel stoer. 50 kilo is best veel. Ik heb kinderen die minder wegen', lacht ze.

Bang voor een terugval naar de oude gewoonten is ze niet. 'Ik hoef niks vol te houden. Ik moet alleen blijven nadenken en me ervan bewust zijn wat ik eet.'