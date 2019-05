Stemmen? Dat kan (onder andere) bij Omroep West

In het pand van Omroep West is donderdag 23 mei een stembureau gevestigd. Hagenaars kunnen die dag naar de Laan van 's-Gravenmade komen om te stemmen voor het Europees Parlement. Het is één van de 260 stembureaus in de stad.

Naast Omroep West zijn er ook andere bijzonder plekken waar kiezers terecht kunnen. Zo is er een stembureau op de Pier op Scheveningen, in het Huis van Europa in het Art Deco-gebouw aan de Hofvijver, bij het Gemeentemuseum, in het Kurhaus en in de Caballero Fabriek. Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen rijdt de stemtram, lijn 9, weer door Den Haag.

Alle stembureaus moeten goed toegankelijk zijn voor iedereen in Den Haag. Er moet daarom een goede aansluiting op het openbaar vervoer zijn. Daarnaast zijn in nagenoeg alle Haagse woonzorgcentra en ziekenhuizen stembureaus gevestigd. Verder kunnen blinde- en slechtziende kiezers op acht stembureaus zelfstandig hun stem uitbrengen.



Kiesrecht

Burgemeester Pauline Krikke: 'In het jaar dat we 100 jaar algemeen kiesrecht vieren, roep ik iedereen met extra kracht op: gebruik je stem. Zo laat je zien door wie je de komende vijf jaar in het Europees Parlement wilt worden vertegenwoordigd. Hoe je ook over Europa denkt, alleen door te gaan stemmen, kun je mede de koers van Europa bepalen. Daarom zetten we alles op alles om de verkiezingen zo toegankelijk mogelijk te maken. En kun je in Den Haag stemmen op allerlei bijzondere locaties.'