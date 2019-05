Anderhalf jaar cel geëist voor drogeren en bestelen dates

Tegen een 36-jarige vrouw uit Peru die Tinder-dates zou hebben gedrogeerd om ze daarna te bestelen, is in de rechtbank in Den Haag achttien maanden celstraf geëist. Verdachte Katherine C.G. werd in februari opgepakt nadat een 47-jarige man uit Gouda, met wie zij in een café was, onwel was geworden.

In het ziekenhuis bleek dat hij het zware kalmeringsmiddel clonazepam in zijn bloed had. De verdachte heeft bekend dat ze drie pillen in zijn bier had gedaan toen hij naar het toilet was. Uit zijn portemonnee stal ze 30 euro, zijn bankpas en ze pakte de autosleutels, zei de aanklaagster. Personeel van de kroeg haalde de politie erbij. De verdachte had strips met zeker 25 pillen bij zich, onder meer in haar onderbroek.

De officier van justitie vond diefstal met geweld, met voorbedachten rade, bewezen. Ook enkele andere mannen stelden dat ze door de verdachte waren bedwelmd, maar zij deden geen aangifte of het was niet meer te bewijzen. Ook is er 720 euro schadevergoeding geëist. Op woensdag 29 mei doet de rechter uitspraak.



Ernstige risico's

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte ernstige risico's genomen met de gezondheid van het slachtoffer. 'Verdachte is zelf gebruiker van het middel en wéét hoe gevaarlijk het is,' aldus de officier van justitie. 'Ze heeft hem een flinke hoeveelheid toegediend, zonder dat zij wist hoe zijn lichaam daarop zou reageren.' Volgens de officier van justitie mag de gedrogeerde man van geluk spreken dat uiteindelijk 'slechts twee dagen uit zijn geheugen zijn gewist en hij er verder niets aan over heeft gehouden.'