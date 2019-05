Station Lansingerland-Zoetermeer officieel open: 'een laan boven de A12'

Het NS- en Randstadrail-station Lansingerland-Zoetermeer is vrijdagmiddag officieel geopend. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) verrichtte de opening samen met de burgemeesters van Zoetermeer en Lansingerland, Aptroot en Van de Stadt. Op de halte stoppen sinds december vorig jaar al sprinters van de NS. Vanaf aanstaande zondag is het station het nieuwe eindpunt van HTM tramlijn 4.

De nieuwe stopplaats voor trein, tram en bus ligt precies op de grens van de twee gemeenten. Toen er tien jaar geleden voor het eerst over werd gepraat was er nog sprake van dat er een groot outlet centre naast zou komen, maar dat plan ging niet door. Desondanks bleef met name Zoetermeer zich inspannen voor de nieuwe halte. Uiteindelijk kon op 1 november 2016 de eerste paal in de grond. Enkele mijlpalen bij de bouw waren de aanleg van het viaduct waar het station op ligt boven de A12, en de bouw van de perrons langs de sporen van Den Haag naar Gouda. Sinds december stoppen er treinen.

De oplevering is later dan gepland, onder meer door problemen met een deel van de rubber liggers waar het viaduct op rust, en door een tekort aan bouwvakkers. Maar inmiddels is het project bijna af. Alleen het dak boven de bushaltes aan de noordkant van de A12 moet nog worden afgemaakt. Het dak is van hout, net als veel andere delen van het station. Het is hetzelfde zoetgeurende Douglashout wat ook is gebruikt in de daken van Rotterdam-Centraal en Amsterdam-Bijlmer.



Laan met bomen

De tramhalte ziet eruit als een plein boven de snelweg, of eigenlijk een laan, vertelt architect Beate Vlaanderen van Arcadis. Ze ontwierp eerder ook ecoducten. 'We hebben gekozen voor kersenbomen omdat die vroeg in het jaar bloeien, en daarnaast voor bomen met kleine bladeren die geen vruchten dragen. Op die manier waiat er zo weinig mogelijk op de A12.' Het station heeft niet alleen 150 bomen, maar ook grasvelden en bijvriendelijke beplanting.

'We hebben het station zo open mogelijk ontworpen, zodat er geen plekken zijn om je te verschuilen. Zelfs het onderste deel van de trappen is open. Dat verhoogt het gevoel van veiligheid,' aldus Vlaanderen. Het station is ook zo ontworpen dat de tramsporen, die nu doodlopen onder de overkapping, verlengd kunnen worden richting Rotterdam. Die verlenging is een grote wens van de gemeente Zoetermeer. Ook een fietspad dat vanaf de Zoetermeerselaan omhoog loopt naar de tramhalte, en dat nu eveneens doodloopt boven de A12, twintig meter van de lift, kan worden doorgetrokken richting Rokkeveen.



Verlenging naar Rotterdam

Bij de openingsceremonie vanmiddag memoreerde burgemeester Aptroot tegen de staatssecretaris dat het ministerie van infrastructuur ruim 450 miljoen euro nog niet heeft besteed. 'Wij hebben maar acht kilometer spoor nodig, dat is 200 miljoen, nog geen halfjaaroverschot. En we willen het graag snel hebben,' zo zei de burgemeester. 'Bouw dan eerst die woonwijken waar de reizigers vandaan komen,' zo kaatste Van Veldhoven meteen terug, 'laat zien dat die lijn nodig is, dan gaan we praten.'

Ook de HTM ziet verlenging van de lijn richting Rotterdam als een serieuze optie. Directeur Jaap Bierman van het Haagse openbaar vervoerbedrijf wijst erop dat het aantal reizigers op de Zoetermeerlijn sinds de overgang van NS naar Randstadrail is verdrievoudigd. 'Ik verwacht met de opening van de verlenging van lijn 4 duizenden reizigers per dag op dit station.'



Tegen het dichtslibben

Volgens Bierman is Lansingerland-Zoetermeer ook een blik in de toekomst van het OV, één van de manieren waarop het dichtslibben van de stad Den Haag, waar de Haagse wethouder Van Asten vandaag voor waarschuwde, kan worden tegengegaan. 'Een hub waar mensen die met de auto vanuit de richting Utrecht komen parkeren, om van hier met het OV naar hartje Rotterdam te reizen, met de trein naar Den Haag Centraal en met onze tram rechtstreeks tot in de haarvaten van de stad.'

Op het nieuwe station is morgen een open dag. Vanaf zondag gaat lijn 4 naar De Uithof officieel rijden, in de spits op weekdagen elke vijf minuten. Architect Beate Vlaanderen hoopt dat ook mensen die hier niet op het OV stappen toch af en toe komen kijken: 'als de bomen bloeien en het groen is gegroeid dan wordt het hier zo mooi.'