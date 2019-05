Vrienden overleden Jackson organiseren benefietfestival: 'Hij had dit prachtig gevonden'

'Blijf niet hangen in het negatieve, maar ga door in het positieve.' Het was de slogan van Jackson, die vorig jaar op 16-jarige leeftijd overleed aan een hersentumor. En om dat na te leven, organiseren zijn vrienden nu een speciaal festival in Delft om aandacht te vragen voor kanker. Maar daar moeten ze eerst geld voor inzamelen.

'Dit was ook de wens van Jackson', vertelt de 18-jarige Jasper Mattijssen. Hij is een van de jongeren die de actie op poten heeft gezet. 'Toen hij nog leefde hadden we al een succesvolle inzamelingsactie voor KiKa. We hebben toen zelfs ons hoofd ook kaal geschoren. Na zijn overlijden zijn we met de acties doorgegaan en besloten wij het groter aan te pakken.'

En groots is het zeker: een heel festival is het idee. Het gaat 'Blue Aid Festival' heten en moet een muziekfestival worden op de Beestenmarkt, op 20 juli. Lokale bandjes, dansgroepen, bekendere dj's... Eigenlijk is alles al bedacht en geregeld: er is alleen nog niet genoeg geld. Daarom is er nu een crowdfundingsactie gestart.

Eye opener

Maar het moet meer worden dan alleen een muziekfestival. 'We willen tijdens het festival ook geld inzamelen, dus we zullen donaties stimuleren', zegt Jasper. 'En we willen vooral aandacht vragen voor de ziekte. Dit is belangrijk. We moeten de strijd aangaan. Het wordt een leuk festival, maar het heeft wel een maatschappelijk en serieuze ondertoon.'

Zo'n acht jongeren zijn ze er nu mee bezig. Allemaal waren ze bevriend met Jackson. 'Hij is overleden en dat is heel verdrietig, maar we zetten zijn missie voort. Zijn overlijden was een eye opener. Je weet pas echt hoe destructief kanker is, als je het zelf hebt meegemaakt.'

'Hij had dit prachtig gevonden'

Jasper en zijn vrienden krijgen veel steun, van bijvoorbeeld de gemeente, maar het meest bijzondere is misschien wel dat de ouders van Jackson betrokken zijn geweest. 'Als Jackson had geleefd, had hij dit prachtig gevonden. Dat zeiden zij ook', vertelt Jasper. 'Zelfs op zijn rouwkaart stond dat hij geen bloemen wilde, maar dat het geld naar goede doelen moest gaan.'

'We waren heel betrokken in zijn ziekteproces en dat motiveerde ons enorm om de strijd aan te gaan. Daar gaan we mee verder, voor iedereen.'