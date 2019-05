'Voor het eerst was ik het over alles eens met Lex Schoenmaker junior'

Vanaf dit seizoen doen we bij Omroep West Sport iets nieuws op de vrijdag: de toto. Iedere week laten we een prominent uit de regio vijf voetbalwedstrijden voorspellen. Dit keer de allerlaatste toto van het seizoen met Fox Sports-presentatrice Aletha Leidelmeijer.

Aletha, de allerlaatste toto van het jaar. Johan Voskamp heeft op dit moment een puntje meer. Dus vertel maar hoe je je punten gaat binnenhalen.

'Alle regioclubs winnen. Dus je kunt er sowieso al drie invullen. Alleen spelen Katwijk en Scheveningen tegen elkaar. Dat duel wint Katwijk. Die willen de laatste wedstrijd voor het eigen publiek winnen.'

Dus Noordwijk wordt kampioen?

'Jazeker. En Quick Boys promoveert via de nacompetitie naar de tweede divisie. Dat worden leuke potjes die ze dan gaan spelen. Quick Boys is natuurlijk ook gewoon een mooie en grote club. Misschien gaan we ze met Fox wel volgen in de nacompetitie.'

En Ter Leede…

'Wordt ook kampioen. Al denk ik wel dat Volendam zaterdag ook gaat winnen. Dan maar een week later het kampioenschap.'

Dan de laatste, de FA-cupfinale. Wint Manchester City van Watford?

'Dat is de makkelijkste van allemaal. Die kan je eigenlijk zonder te kijken invullen. Dat wint Manchester City.'

'Voor het eerst was ik het tijdens het invullen van de toto over alle wedstrijden eens met Lex Schoenmaker junior. Hij wil altijd dat ADO wint en ik heb soms mijn twijfels daarover. Maar ADO zat er dit keer niet bij.'

De kampioenswedstrijd van Noordwijk is op verschillende manieren LIVE bij ons te volgen. Op onze site en app is het duel vanaf 14.25 uur rechtstreeks te bekijken met het commentaar van verslaggever Haniff Harharah. In Radio West Sport (89.3 FM) natuurlijk ook uitgebreid aandacht, daar houdt Herman Nanninga je op de hoogte van alle verrichtingen. De social media-kanalen van Omroep West Sport staan uiteraard ook in het teken van die belangrijke wedstrijd.

