Burgemeester Krikke loopt mee met stille tocht Scheveningse Bosjes

De Haagse burgemeester Pauline Krikke loopt zaterdagmiddag mee met de stille tocht ter nagedachtenis aan de vrouw die in de Scheveningse Bosjes werd vermoord. Krikke zei zaterdagochtend in het radioprogramma Spuigasten bij mediapartner Den Haag FM dat ze deelneemt aan de stille tocht 'om nog een keer tegen de familie te zeggen dat we nabij zijn'.

De 56-jarige Japanse Etsuko werd op 4 mei met een mes gedood in de Scheveningse Bosjes tijdens het uitlaten van haar twee honden. Krikke: 'Ik ben ook bij de familie van de vrouw geweest en daar zie je dat intense verdriet. Je gaat ervan uit dat als iemand de hond gaat uitlaten, dat diegene dan gewoon terugkomt. Als dat ineens niet zo blijkt te zijn, dan is dat echt verschrikkelijk.'

Krikke kan zich goed voorstellen dat de moord veel mensen, vooral hondenbezitters, heeft geraakt. 'We hebben zelf een hond, onze Harley, dus ik kan me er zoveel bij voorstellen. Ik loop in het Haagse Bos en in de Scheveningse Bosjes. Het is iets dat hondenbezitters raakt, omdat het zo dichtbij komt. Zoiets simpels als de hond uitlaten, dat dat ineens je dood kan betekenen. Dat is echt verschrikkelijk.'

'Plek geven om verdriet te tonen'

De burgemeester zal vooralsnog alleen met de stille tocht meelopen, maar niet de groep toespreken. 'Maar misschien is er een gelegenheid dat ik nog wat zeg, maar dat wachten we nog even af. Ik ben daar met name om te laten zien hoe verschrikkelijk het is wat er daar is gebeurd. Ook om nog een keer tegen de familie te zeggen dat we nabij zijn, maar ook om de verschillende mensen die meelopen een plek te geven om hun verdriet te tonen en er met elkaar daarover te spreken.

De tocht wordt georganiseerd door mensen die ook hun hond in het gebied uitlaten. Ze doen dit uit respect voor Etsuko. Wie wil meelopen kan zich zaterdag aansluiten op de zandvlakte, om 15.15 uur.

Lees alles over deze zaak in ons dossier.