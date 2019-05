Stille tocht voor vermoorde vrouw in Scheveningse Bosjes

In de Scheveningse Bosjes is de stille tocht begonnen voor de vermoorde Etsuko. De 56-jarige vrouw werd op 4 mei vermoord terwijl ze haar hond uitliet. De 27-jarige Thijs H. uit Den Haag wordt ervan verdacht de dader te zijn.

Ongeveer honderd mensen lopen mee in de optocht, die een initiatief is van een groep hondeneigenaren. Veel deelnemers hebben hun hond meegenomen. Ook burgemeester Krikke van Den Haag is erbij. Op de plek waar Etsuko werd vermoord zijn bloemen gelegd. Ook bij het bankje waar ze regelmatig zat werden bloemen neergelegd.

https://twitter.com/robbertvancleef/status/1129742712218017792

De 56-jarige vrouw is één van de drie vermoedelijke slachtoffers van Thijs H. Hij zou eerst Etsuko hebben neergestoken, en een paar dagen later twee mensen die hun hond aan het uitlaten waren op de Brunsummerheide in Limburg. H. zit sinds zijn arrestatie in beperkingen. Hij zal worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.