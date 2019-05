Meeleven met Duncan Laurence: 'het kan nog megaverkeerd gaan'

Ook in onze regio leven veel mensen mee met Duncan Laurence op de dag van de finale van het songfestival. Zijn lied 'Arcade' wordt gezongen en gespeeld op een carillon en in de kroeg bereiden ze zich ook al voor.

Zo gebruiken ze in het Koorenhuis in Den Haag tijdens de zangles het nummer van Laurence om te repeteren met de hele groep. Zangdocente Janouke Goosen heeft het er maar druk mee: 'Het is best een moeilijk nummer. Je moet vocaal technisch echt goed zijn om dit nummer te zingen.'

Verderop in Café 't Achterom zijn ze druk bezig met de voorbereidingen voor vanavond. Het belooft heel druk te worden en daar is de eigenaar natuurlijk blij mee. Maar of Nederland gaat winnen, daar durft kroegbaas David Steijger niet vanuit te gaan: 'Het kan, net zoals bij Ajax, megaverkeerd gaan, dus ik hou het nog een beetje in het tasje.'

Beiaard

In Voorschoten luiden de kerkklokken net iets anders. Beiaardier Gijsbert Kok heeft zijn repertoire speciaal voor de gelegenheid aangepast en speelt Arcade. Hij waagt het zelfs even om het refrein mee te zingen, maar houdt daar ook snel weer mee op. 'Vanavond gaat het beter, denk ik,' concludeert hij.