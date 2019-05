De Roze Beurs in Leiden gaat uit zijn dak na overwinning Duncan Laurence op het Songfestival

'Ik ben zo blij, zo goed gedaan. Wow echt heel goed.' De Roze Beurs in Leiden ging helemaal los, nadat duidelijk werd dat Duncan Laurence het Songfestival won. 'Wij hebben zoveel jaar eindelijk weer gewonnen. We hebben het verdiend', zegt een man tegen mediapartner Unity.

'Once in a lifetime. Ongelofelijk. Prachtig. Dat we dit mee mogen maken. Geen woorden voor. Duncan, je bent een held. We love you', zeggen twee vrouwen door elkaar heen. Ook de bartender is blij: 'Ja fucking hell. Maar ik kan er niet van genieten. Ik moet alleen maar bier schenken.'

Talkshowhost en Songfestivalfan Frits Huffnagel is uitzinning. 'Wat is dit gaaf. Na 44 jaar wint Nederland het Eurovisie Songfestival met een prachtig nummer. Leve Duncan. Leve de AVROTROS. Nu de handen in elkaar om er volgend jaar voor heel Nederland succes van te maken.'

Songfestival naar Den Haag

Nu de overwinning een feit is, moet ook duidelijk worden waar het evenement volgend jaar georganisseerd moet worden. Wethouder Richard de Mos kijkt nu naar de mogelijkheden voor het organiseren van het Songfestival in Den Haag.

Volgens Hart voor Den Haag/Groep de Mos komt dat perfect uit met de viering van 75 jaar vrede en veiligheid. En dat kan volgens de partij maar op één plek: dé internationale hoofdstad van Vrede & Recht. 'Het liedjesfestijn staat voor vrijheid en mogen zijn wie je bent', zei raadslid Ralf Sluijs eerder tegen Omroep West. Hij had ook al een locatie in gedachten: het stadion van ADO Den Haag. 'Een evenement met ruim 180 miljoen televisiekijkers in het ADO stadion, hoe mooi zou dat wel niet zijn!'

Zuid-Holland

De fracties van de VVD, GroenLink, CDA en PvdA vragen het provinciebestuur om het Songfestival naar Zuid-Holland te halen. Volgens VVD-statenlid Rense Weide is het een prachtige kans om de provincie als 'regenboogprovincie' op de kaart te zetten.