Haase moet na één ronde Roland Garros al verlaten

Het is Hagenaar Robin Haase niet gelukt de eerste ronde van Roland Garros te overleven. De enige Nederlandse deelnemer in het mannentoernooi moest zondagavond in vier sets zijn meerdere erkennen in de Duitser Philipp Kohlschreiber.

Met agressief tennis won Haase via een tiebreak nog de derde set, maar in het restant kwam hij niet meer in het stuk voor. Hij leverde twee slordige servicegames af en moest de Duitser na drie uur en zes minuten feliciteren. Het werd uiteindelijk 6-4 6-4 6-7 (5) 6-1 in het voordeel van de nummer 53 van de wereld.

De laatste set duurde slechts een half uur. Haase besloot het duel op Court 1 met een netbal, die net zijn kant van het net op rolde. Dat was typerend voor de wijze waarop het vermakelijke duel toch op een weinig spectaculaire wijze ten einde kwam.

Vorig jaar zat Roland Garros er ook al na één partij op voor Haase, die in Parijs nog nooit verder is gekomen dan de tweede ronde. Op de laatste drie grandslamtoernooien wist Haase de openingsronde wel te overleven. Haase komt in Parijs nog in actie in het dubbelspel, samen met de Deen Frederik Nielsen.