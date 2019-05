Europese titel en olympisch ticket voor Annemiek Bekkering en Annette Duetz

Zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben in Weymouth de Europese titel in de 49erFX-klasse veroverd. De regerend wereldkampioenen uit Den Haag en Delft zorgden er met die prestatie ook voor dat ze de interne olympische kwalificatie van Odile van Aanholt en Marike Jongens wonnen. Ze kunnen zich nu gaan voorbereiden op de Zomerspelen van Tokio in 2020.

Bekkering en Duetz finishten als tweede in de medalrace, achter de Noorse zeilsters Helene Naess en Marie Rønningen. Dat was voldoende om in de open klasse als tweede te eindigen achter de Braziliaanse zeilsters Martine Grael en Kahena Kunze, die niet meer in te halen waren.

Met de tweede plaats haalden ze in het interne klassement net meer punten dan Van Aanholt en Jongens, die zich op het EK niet plaatsten voor de medalrace. Dat koppel had eerder de wereldbekerwedstrijd in Genua gewonnen.

Spannende medalrace

Bekkering en Duetz keken terug op een spannende medalrace. 'Het ging heel goed. We lagen eerste. Toen de Noren, die vlak achter ons stonden in het klassement, ons toch nog inhaalden, werd het spannend. Maar we bleven rustig en zijn als tweede gefinisht. Dat was genoeg.'

